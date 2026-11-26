La décision du Tas, rendue mardi, a annulé le verdict du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (Caf), qui avait déclaré le Sénégal perdant de la finale de la Can 2025 sur forfait face au Maroc (3-0). En confirmant la décision initiale du Jury disciplinaire, le Tribunal de Lausanne a rétabli le résultat acquis sur le terrain, à savoir une victoire sénégalaise (1-0 après prolongation).

Ce changement a une répercussion directe sur le capital de points du Maroc. Alors qu’ils occupaient encore la cinquième place mondiale du dernier classement Fifa avec 1809, 37 points, les hommes de Mohamed Ouahbi retombent à 1791, 35 unités. Soit une perte de 18, 02 points, correspondant au bénéfice obtenu après l’attribution du match sur tapis vert. Cette correction suffit à faire reculer les Lions de l’Atlas de deux rangs, à la septième place mondiale, derrière le Portugal et le Brésil, deux rivaux qu’ils venaient de dépasser à la faveur de la trêve internationale de novembre… Le Portugal, qui totalise 1801, 28 points, récupère la cinquième position, tandis que le Brésil (1800, 91 points) s’installe au sixième rang.

Un recul d’autant plus symbolique que la sélection marocaine venait de réaliser une performance majeure. Dans le classement publié le 18 novembre, elle avait intégré le Top 5 pour la première fois de son histoire. Cette progression lui avait permis de devenir la deuxième Nation africaine à atteindre un tel niveau, après le Nigeria, cinquième en avril 1994.

Les Lions de l’Atlas ne peuvent finalement pas égaler cette performance historique. Leur passage dans le Top 5 aura été de courte durée, avant que le verdict du Tas ne vienne rebattre les cartes. Malgré cette sanction comptable, le Maroc reste dans le Top 10 mondial et conserve son statut de première sélection africaine, mais le coup sera forcément dur à encaisser…

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