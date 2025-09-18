Ce samedi, c’était au tour du Poste de santé d’Afia de recevoir les amis de Daouda Maémile Camara, le président du mouvement Ttc. Ils sont venus offrir un lit d’accouchement flambant neuf et un pèse-bébé. C’était une forte doléance des responsables de la structure sanitaire. «Nous avons été sensibles à la doléance du poste de santé. Quand nous avons été informés des conditions dans lesquelles accouchaient les femmes de ces contrées, nous avons été estomaqués. Et c’est pourquoi nous avons tout de suite réagi pour trouver un lit à la maternité. Au-delà du lit, il y a beaucoup d’autres urgences dans les postes», relève Daouda Maémile Camara. Mieux, ajoute le président de Ttc, il faut que tout le monde travaille à accompagner le secteur de la santé, «ne serait-ce que pour inverser la tendance actuelle en ce qui concerne la mortalité maternelle et néonatale. Actuellement, la région connaît un net regain de la mortalité maternelle et néonatale.

Plusieurs dizaines de femmes ont perdu la vie en voulant la donner, de janvier à maintenant», explique le président de Ttc. Ce qui fait que le secteur de la santé et les acteurs doivent être accompagnés. «Il y a toute une urgence à accompagner le secteur de la santé», interpelle M. Camara. Il promet, avec les membres du mouvement, de faire un geste dans tous les postes de santé de la commune. L’Icp bénéficiaire du don ne cache pas sa joie. «C’est une grosse épine ôtée à la structure. C’était un besoin réel d’avoir ce lit d’accouchement. La maternité en avait grandement besoin», explique Fatoumata Diallo, l’Icp du poste d’Afia.

Il faut rappeler que Mme Fatoumata Diallo a été récemment désignée «meilleure infirmière du Sénégal et fêtée à Tamba» le 13 septembre dernier.

Par A. FALL – afall@lequotidien.sn