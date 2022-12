Après l’entrée en vigueur des cartes nationales de presse, le ministère de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique a débuté l’enregistrement des entreprises de presse au plus tard, le mardi 31 janvier 2023, conformément à la législation sur le secteur. «Les entreprises de presse sont invitées à se faire enregistrer au ministère de la Communication, des télécommunications et de l’économie numérique, conformément aux dispositions de la loi n° 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse et du décret n° 2021 171 du 27 janvier 2021 relatif aux avantages et obligations attachés au statut d’entreprise de presse», indique le ministère dans un communiqué, qui annonce que cette procédure se fera auprès de la Direction de la communication.

Les entreprises de presse doivent à cet effet «déposer la copie des actes constitutifs et notifier toute modification dans ses statuts». Dans les détails, les sociétés de médias doivent également «justifier d’un siège social au Sénégal», tout en indiquant «l’adresse exacte» avec les coordonnées téléphoniques et adresse email. Il leur a aussi demandé de «justifier les expériences professionnelles de dix ans du directeur de publication et de sept ans du rédacteur en chef», qui doivent être «obligatoirement des journalistes». Quant aux entreprises de presse écrite, elles doivent en plus, «mentionner dans l’ours, le siège social, les contacts téléphoniques, le tirage de chaque publication, les noms du directeur de publication, du Rédacteur en chef, des principaux rédacteurs, de l’imprimeur et du distributeur. Elles doivent également respecter le dépôt légal conformément aux dispositions du Code de la presse».

Concernant les entreprises de presse en ligne, le ministre a indiqué que «l’ours sur la page d’accueil, doit contenir le siège social, les contacts téléphoniques, les noms du directeur de publication, du rédacteur en chef et des principaux rédacteurs».