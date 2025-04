Après les campagnes de Vacances agricoles patriotiques (Vap), activités purement saisonnières, la Jeunesse patriotique du Sénégal (Jps) du département de Rufisque s’engage aujourd’hui dans l’aviculture à travers le projet Campagne avicole patriotique (Cap).

L’initiative a été officiellement lancée dimanche, lors d’une rencontre de présentation dudit projet et d’échanges sur les potentialités dans le département. «On avait jugé nécessaire de s’inscrire dans la continuité, afin de booster l’auto-emploi des jeunes. C’est dans cette perspective qu’on s’est réunis. On a discuté de l’argent tiré des Vap et on a décidé de le réinvestir sur d’autres projets. C’est dans ce sens qu’on a lancé les Campagnes avicoles patriotiques», a indiqué, en marge de la rencontre, Aliou Sow, coordonnateur du projet.

«Aujourd’hui, on en est à la phase de lancement de ce projet qui consiste à démarrer d’abord par 5000 poulets, répartis entre deux zones. Il s’agit de mobiliser les jeunes du département de Rufisque, de les former, de leur assurer un financement et surtout de les pousser vers l’entrepreneuriat et l’auto-emploi», a-t-il poursuivi. «On va recruter des jeunes membres de la Jps, qui sont des avicoles, ils vont former d’autres jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine (…) C’est une opportunité de formation et en même temps aussi de création de valeurs. On en est actuellement à la phase-pilote, on va dérouler d’abord sur deux zones, Sébikotane et Sangal-kam, en attendant de le dupliquer dans toutes les onze communes du département. On va répartir les 5000 poulets dans deux zones, 2500 à Sébikotane et 2500 à Sangalkam», a encore précisé M. Sow. «Il y aura d’autres phases et à chaque fois, on fera l’état des lieux par rapport à ce projet», a-t-il expliqué, voyant en ce projet un moyen d’organiser et d’encadrer des jeunes désireux de se lancer dans l’aviculture. Les Cap, contrairement aux Vap qui se tiennent durant l’hivernage et qui vont se poursuivre, vont se dérouler sur toute l’année, a ainsi décliné le coordonnateur, se félicitant de l’engagement constaté à l’occasion de la cérémonie de lancement ayant enregistré la présence de Aïda Mbodj, Déléguée générale de la Der/Fj, ainsi que de Bassirou Kébé, Dg de Sn-Hlm, et Pape Mamadou Fame, président du Conseil départemental de Rufisque, qui ont animé des panels.

Par Alioune Badara NDIAYE(Correspondant) – abndiaye@lequotidien.sn