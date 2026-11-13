Au Sénégal, le groupe français Eramet vise une production annuelle d’environ 900 000 tonnes de concentré de sables minéralisés (Hmc) sur sa mine de Grande Côte en 2027. Cet objectif annoncé lundi 9 novembre, repose sur un retour à pleine capacité du site dont les opérations sont perturbées depuis l’incendie survenu sur ses installations en février dernier.

La production de sables minéralisés d’Eramet à Grande Côte comprend notamment de l’ilménite, du rutile et du zircon, des matières premières utilisées dans le bâtiment et diverses industries. En 2025, la mine avait produit 983 000 tonnes et prévoyait encore, en début d’année, d’approcher les 900 000 tonnes en 2026. Ces perspectives ont toutefois été compromises par l’incendie et les dommages causés à l’unité de concentration humide (Wcp), une installation qui intervient dans le processus d’exploitation en séparant les minéraux lourds du sable extrait.

D’abord suspendues après le sinistre, les opérations ont progressivement repris à partir d’avril, parallèlement aux travaux de reconstruction des infrastructures endommagées. La mine fonctionne néanmoins toujours à un rythme réduit. Pour l’ensemble de 2026, Eramet table désormais sur une production comprise entre 300 000 et 400 000 tonnes dont 264 000 tonnes ont déjà été produites entre janvier et fin septembre. Dans ce contexte, l’objectif de retrouver une production stable d’ici au premier trimestre 2027, puis de revenir à environ 900 000 tonnes sur l’année, traduit l’ambition du groupe d’accélérer le rétablissement de son activité, alors que les conséquences économiques de l’incendie se font déjà sentir.

Eramet avait notamment déclaré un cas de force majeure, toujours en vigueur, pour ses contrats avec les clients et fournisseurs de la mine. Sur les neuf premiers mois de 2026, le chiffre d’affaires de l’activité s’est ainsi établi à 78 millions d’euros (87, 3 millions Usd), en baisse de 58% par rapport aux 186 millions d’euros enregistrés sur la même période en 2025. Parallèlement, le groupe estime à 45 millions d’euros l’impact net de l’incendie sur sa trésorerie en 2026, après prise en compte des dépenses de reconstruction, des pertes d’exploitation et des indemnisations d’assurance.

L’évolution des travaux sur le site sera donc déterminante pour apprécier le calendrier et l’ampleur de la reprise envisagée. Les enjeux dépassent toutefois les seules performances d’Eramet, Grande Côte figurant également parmi les contributeurs importants de l’industrie minière sénégalaise.

L’entreprise avait ainsi déclaré une contribution de 229, 7 millions d’euros à l’économie locale en 2025, répartie entre les achats auprès des fournisseurs, les salaires versés au personnel ainsi que les impôts et taxes acquittés auprès de l’Etat.

Agence Ecofin