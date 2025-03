L’ancien ministre-conseiller du Président, Abdou Aziz Diop, n’est plus membre de l’Apr. Il s’est aussi déchargé de son rôle de conseiller à la présidence de la République. Il a présenté sa démission dans une lettre adressée à Macky Sall, mais qui a été rendue publique. Par Malick GAYE –

Désormais, quand il faudra parler de Abdou Aziz Diop, l’adjectif «ancien» sera de mise pour qualifier son passage à la présidence de la République. «Pour avoir consacré douze années de travail au volet immatériel de l’action sans la considération et le succès escomptés, pour cause d’anti-intellectualisme primaire du destinataire, je n’ai d’autre choix que de mettre fin à mon compagnonnage avec le frère Macky Sall en démissionnant, ce mardi 19 juillet 2024, de l’Alliance pour la République (Apr) et de mon poste de Conseiller spécial à la présidence de la République du Sénégal», a-t-il écrit dans sa lettre de démission. Ainsi, l’ancien conseiller de Macky Sall n’a pas manqué d’habiller les motivations de sa double décision. «Macky Sall n’avait pas l’intention d’assurer à notre pays le parcours de la distance qui sépare le Sénégal du point de départ A (indésirable) au point d’arrivée B (désirable) sur la période politique qui lui était impartie.» Abdou Aziz Diop en veut pour preuve «l’état désastreux de La Poste sénégalaise (…), les tonitruantes opérations coup de poing concernant les chemins de fer du Sénégal et le mépris pour les chevaux, confiés aux amis au lieu d’être placés entre des mains expertes».

Cela n’explique pas pourquoi M. Diop est resté aux côtés du chef de l’Etat durant toutes ces années, et a consacré autant de temps à produire des notes qui n’étaient pas prises en compte, sans aucune plainte.

Depuis quand Abdou Aziz Diop s’est-il rendu compte que Macky Sall n’allait pas atteindre ses objectifs ?

Voilà entre autres questions auxquelles la lettre de démission n’a pas apporté de réponses. On ne peut que constater, selon les dires de Abdou Aziz Diop, que «Macky Sall s’est refusé à accepter de gaieté de cœur les notes intellectuelles, politiques, économiques et culturelles grâce auxquelles un chef d’Etat d’un pays démocratique comme le nôtre s’approprie le socle doctrinaire sans lequel l’action collective de développement économique et social est vouée à l’échec».

Abdou Aziz Diop a promis de remettre un million Cfa à l’Apr pour solder ses arriérés de cotisation.

Faut-il le rappeler, Abdou Aziz Diop a voulu être le candidat de Benno bokk yaakaar. Seulement, sa candidature n’aurait pas été prise au sérieux selon ce qu’il en dit.

Il n’a pas compris sa non-audition par Moustapha Niasse alors que les autres y seraient passés, d’après ce qu’il a appris par voie de presse. En fait, toute cette sortie de la 25ème heure ressemble fort aux tentatives de sauvetage de rats qui quitteraient un navire qu’ils sentent en voie de naufrage. Aziz Diop, qui était le plus vocal de tous les défenseurs scripturaux de Macky Sall, qui a produits maints livres et textes d’opinion pour défendre son champion, qui était, comme tant d’autres, prêt à se battre bec et ongles pour que son mentor obtienne un 3ème mandat, semble découvrir avec stupéfaction que son Président ne lisait jamais les notes qu’il lui transmettait, comme diraient nos voisins, «étonnement même est étonné» !

mgaye@lequotidien.sn