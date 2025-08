Depuis le départ de Macky Sall, on ne sait pas qui occupe le Fauteuil, celui que Wade reprochait à certains de ses premiers ministres de lorgner, et que Diomaye assurait n’avoir aucun problème à ce qu’il fasse l’objet de convoitise de la part de son alter ego. Depuis la brouille latente entre les deux têtes de Pastef, plus personne ne veut lâcher son camarade. Cela nous a valu une belle cacophonie pour la célébration de la Journée de l’arbre, chacun allant planter son arbre perso. Cela a donné des idées à certains, comme le maire de Kaolack et Préfet de son patelin. Même à leur niveau, tout le monde veut son fauteuil.

Par Sucré-Salé