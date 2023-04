Remplacé le 6 avril dernier, Général Cheikh Wade a fait hier ses adieux aux Armées lors d’une cérémonie solennelle au Camp Dial Diop. Hier, la Nation lui a témoigné toute sa reconnaissance. Son successeur, Général Mbaye Cissé, sera installé la semaine prochaine.

Par Justin GOMIS – Après plus de 40 ans sous les drapeaux, au service de la Nation, le Général d’Armée Cheikh Wade a fait hier ses adieux à la Grande muette. S’il a été remplacé par Mbaye Cissé à la tête de l’état-major le 6 avril dernier, il a reçu hier les hommages des Armées. «Vous avez permis aux Armées de réduire de manière drastique les activités criminelles. Mon Général, c’est pour moi l’occasion de saluer notre collaboration pour l’accomplissement de la mission de modernisation de notre Armée, et sa montée en puissance dans tous les domaines, que nous a confiée le chef suprême des Armées, Macky Sall», salue le ministre des Forces armées. Me Sidiki Kaba a présidé, hier au Camp Dial Diop, la cérémonie d’au revoir aux Armées du Général d’Ar­mée Cheikh Wade, en présence de plusieurs officiers généraux, d’anciens de l’Armée, des directeurs de services, des officiers, des invités et membres de famille du Cemga sortant.

«C’est d’ailleurs grâce à cette vision du chef de l’Etat qu’ensemble nous avons pu réaliser de nombreuses nouvelles constructions et rénovations ou­vrant des cantonnements et infrastructures de formation, d’entraînement, des postes de commandement, des logements pour les différentes catégories et des établissements de santé dans toutes les zones militaires», a listé Sidiki Kaba. Evidemment, il y a l’acquisition de nouveaux équipements qui ont permis aux Armées de décupler leurs capacités. «Vous avez contribué à davantage centrer et ancrer les Armées dans leur cœur de métier», salue Me Kaba.

Né le 22 mars 1963 à Mékhé, Cheikh Wade est sorti de l’Université de Meknès au Maroc en 1986. Il a servi comme chef de section au Bataillon des commandos en 1997, pendant une quinzaine d’années. Cela l’a mené à participer à de très nombreuses opérations périlleuses au Sénégal et aussi à l’étranger. «Le Général Cheikh Wade a pu mener de manière professionnelle, avec succès, plusieurs opérations dans les façades Sud et Nord des zones militaires 5 et 6, parmi lesquelles l’opération Nord-Bignona en 2022», a rappelé M. Kaba.

Cheikh Wade a exercé le poste de chef d’état-major des Armées sur la période allant du 30 mars 2021 au 9 avril 2023, en remplacement du Général Birame Diop. Le Général Mbaye Cissé, nouveau Cemga, chef d’état-major particulier du président de la République jusqu’à sa nomination, sera installé la semaine prochaine dans ses nouvelles fonctions par le ministre des Forces armées au Camp Dial Diop de Dakar.

