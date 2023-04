Le paiement des arriérés de primes Covid 19 aux travailleurs des collectivités territoriales est maintenant effectif. L’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas) And Gueusseum a annoncé le début du paiement de ces primes à partir de ce 31 mars 2023. Il concerne 357 agents des collectivités.

C’est une mesure qui est, selon l’Asas And Gueusseum, conforme « aux instructions de Monsieur le Premier Ministre à l’audience du 07 mars 2023 ».

« A la suite d’une très longue et vaine attente de 2020 à nos jours, objet des récents 11 plans d’actions de la Méga coalition ITCTS-And Gueusseum, entre autres revendications, nos camarades voient leurs doléances enfin satisfaites » a fait savoir le syndicat dans un communiqué.

L’Asas And Gueusseum a, dans le même communiqué, remercié le Premier ministre et le Gouvernement pour l’issue heureuse de la grève.

Le syndicat rappelle, toutefois, « l’urgence de la tenue de la plénière sur l’harmonisation du paiement de l’indemnité de logement aux personnels administratifs et techniques ainsi qu’aux chauffeurs et aux autres catégories et l’harmonisation des augmentations à la suite de la trêve acceptée par la Méga coalition ».

And Gueusseum plaide aussi pour des solutions idoines de sortie définitive de crise dans le secteur de la santé et de l’Action Sociale.