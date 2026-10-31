Il y a des joueurs qui se racontent en buts. Lamine Camara se raconte en ballons repris à l’adversaire. Au 10 octobre, selon les données Opta relayées par Le Soleil, il était le joueur ayant récupéré le plus de ballons dans les cinq grands championnats européens (46), et le deuxième en tacles réussis en Ligue 1 (17). A la veille de la 8e journée, il était même le meilleur tacleur du championnat avec 4, 3 tacles par match, à égalité avec le Toulousain Christian Casseres. Ajoutez 90% de passes réussies en Ligue 1 : le portrait est celui d’un milieu complet, qui détruit et relance dans le même geste.

Né à Diouloulou, formé à Génération Foot, l’académie ayant révélé Sadio Mané et Ismaïla Sarr, Camara a tout gagné tôt : le Chan 2022 avec le titre de meilleur jeune, la Can U20 2023 avec celui de meilleur joueur, le prix de meilleur jeune joueur africain de la Caf la même année. Arrivé à Metz en avril 2023, il y signe 33 matchs de Ligue 1 et un but d’anthologie, à près de 60 mètres, contre Monaco. Le club de la Principauté l’achète un an plus tard pour 15 millions d’euros. Le dernier jour du mercato, son transfert à Chelsea pour environ 55 millions d’euros semblait bouclé, visite médicale comprise. Monaco a retiré son accord dans les dernières heures, pensant boucler la vente de Folarin Balogun à Everton, qui n’a finalement pas eu lieu. Camara a reconnu avoir vécu «un mercato mouvementé et difficile». Deux jours plus tard, il était titulaire au Parc des Princes pour une victoire 2-1 contre le Psg. Depuis, la presse anglaise lui prête un intérêt de Liverpool pour l’hiver.

Filipe Luís ne tarit pas d’éloges : «Il est le leader principal de l’équipe. Il ne parle pas beaucoup, mais tout le monde voit ce qu’il fait.» Après la victoire contre Fribourg (3-0) en Ligue Conférence, où il a marqué, touché 90 ballons et été élu homme du match, le Brésilien s’est encore exclamé : «Il n’arrête pas de me surprendre. Je ne le vois jamais fatigué.»

Le contraste avec la sélection reste saisissant. Mis en cause sur le penalty concédé en fin de match contre la Belgique au Mondial, Camara a de nouveau été en demi-teinte contre le Mozambique et l’Ethiopie, puis laissé sur le banc contre les Comores. Même en club, l’erreur guette : contre Lille, une perte de balle dans son camp a amené l’ouverture du score de Ethan Mbappé. A Monaco, Camara a autour de lui un cadre clair, un double pivot rodé et un coéquipier de toujours, Sadibou Sané, dans son dos. En sélection, il doit encore trouver sa place dans un milieu où cohabitent l’expérience de Idrissa Gana Guèye et la puissance de Pape Guèye. Le défi de Patrick Vieira est simple à énoncer, difficile à résoudre : transposer à Dakar le Camara du Rocher. S’il y parvient, le Sénégal tiendra son milieu de terrain pour une décennie.

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