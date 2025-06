Le Premier ministre effectue, en ce moment, une grande tournée dans les pays de la sous-région ouest-africaine. En plus de rencontrer les dignitaires des pays visités, Ousmane Sonko est aussi allé se rendre compte des conditions de vie des compatriotes installés dans ces différents pays. Cela lui aura sans doute permis de mieux comprendre la vie des «hôtes étrangers qui vivent parmi nous», ceux que plusieurs de ses alliés politiques veulent traiter en variables d’ajustement, ou pire, en ascenseurs politiques. Souhaitons qu’il ne laisse plus prospérer dorénavant, certaines dérives politiques, et même, combatte toute trace de xénophobie dans ce pays.

Par Sucré-Salé