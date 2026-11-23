A Rufisque et Keur Massar, 442 ouvrages d’assainissement seront réalisés au profit de 420 ménages, soit au moins 4200 personnes concernées. Présidant la cérémonie de reconnaissance des partenaires et de remise des contributions au siège de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas), le Secrétaire général, Mbaye Dione, a mis en avant l’importance de cette mobilisation collective pour améliorer les conditions sanitaires des populations vulnérables.

Par Abdou Latif Mohamed MANSARAY – L’accès à des toilettes sûres reste un enjeu majeur de santé publique et de dignité humaine. A Rufisque et Keur Massar, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) entend apporter une réponse concrète à cette problématique à travers la réalisation de 442 ouvrages au bénéfice de 420 ménages. Une initiative qui devrait permettre à au moins 4200 personnes d’accéder à des services d’assainissement sécurisés.

C’est dans cette dynamique que le Secrétaire général de l’Onas, Mbaye Dione, a présidé la cérémonie de reconnaissance des partenaires et de remise des contributions organisée dans les locaux de l’institution, en marge de la célébration de la Journée mondiale des toilettes. A cette occasion, il a insisté sur la portée sociale de cette initiative qui vise notamment à protéger les femmes, les filles et les personnes à mobilité réduite. Au-delà de la construction d’infrastructures, le programme ambitionne de réduire les inégalités d’accès à l’assainissement. La répartition des contributions traduit une mobilisation de plusieurs acteurs autour de cet objectif. L’Association du secteur de l’Eau et de l’assainissement prendra en charge la réalisation de 40 toilettes, la Fondation Bébé Basse contribuera à hauteur de 82 ouvrages, tandis que la mairie de Rufisque assurera la construction de 300 toilettes.

Un investissement à fort impact social

Ces réalisations s’inscrivent dans le cadre du Projet d’assainissement autonome de Dakar (Paad), financé à plus de 90% par l’Etat du Sénégal et l’Agence française de développement (Afd). Pour Mbaye Dione, cette synergie entre les différents partenaires démontre que les réponses collectives peuvent contribuer efficacement à la résolution des problèmes auxquels les populations sont confrontées.

L’enjeu dépasse largement la disponibilité d’équipements sanitaires. L’absence de toilettes convenables constitue également une menace pour la santé, la sécurité et l’éducation. Les femmes et les jeunes filles sont particulièrement exposées aux conséquences de l’insuffisance d’infrastructures adaptées. Dans certains établissements scolaires, le manque de toilettes appropriées peut même contribuer à l’abandon des études, notamment chez les filles.

Le responsable de l’Onas a également rappelé les retombées économiques de l’investissement dans l’assainissement. S’appuyant sur une étude de l’Organisation mondiale de la santé publiée en 2012, il a souligné que chaque dollar investi dans ce secteur permettrait de générer 5, 50 dollars de bénéfices, notamment grâce à la réduction des dépenses de santé. L’Onas et ses partenaires entendent faire de l’accès aux toilettes sûres un levier d’amélioration des conditions de vie. Une démarche qui replace la dignité humaine, la santé publique et l’équité au cœur des politiques d’assainissement.

latifmansaray@lequotidien.sn