Satisfecit. C’est le mot qui permet de qualifier le bilan des autorités sur la lutte contre les inondations. Et comme on ne change pas une politique qui gagne, elles comptent réitérer les mêmes mécanismes en prenant très tôt des mesures dans la prévention et la gestion faite l’année dernière avec la mobilisation des communautés, l’accompagnement des collectivités.

Par Justin GOMIS – La gestion des inondations dans le pays pour l’année 2023 a été un «franc succès». Un résultat dont se réjouissent les autorités étatiques. «C’est globalement un succès», a déclaré hier Issakha Diop, ministre chargé de la Prévention des inondations auprès du ministre de l’Eau et de l’assainissement, lors de la réunion du Comité national de gestion des inondations convoquée pour faire le bilan de la gestion des inondations de l’année 2023. «Ce résultat est aussi dû à l’impact positif de la Campagne nationale de prévention dénommée Waajal Nawete. Cette initiative vise à exploiter certains points relatifs à l’implication des populations, et à adapter la prévention à la collectivité à travers un accompagnement pour renforcer les collectivités territoriales dans leurs efforts quotidiens afin de réduire les risques et préparer leurs propres mécanismes d’intervention en cas d’inondations», dit-il.

A l’en croire, malgré la haute pluviométrie enregistrée, le Sénégal n’a pas connu de situation globalement sous contrôle au niveau national. «Pour la première fois depuis de nombreuses années, le plan Orsec n’a pas été déclenché. On n’a pas eu aussi à vivre certaines situations que l’on avait l’habitude de connaître pendant l’hivernage, comme le déplacement de beaucoup de populations, leur relogement dans certains établissements scolaires ou dans des camps de fortune», a indiqué le ministre chargé des Inondations et de la prévention. «C’est pour dire que la gestion des inondations au titre de l’année 2023 a été un succès», s’est réjoui encore Issakha Diop. Mais si les autorités ont pu enregistrer ce résultat, c’est grâce au concours du ministre de l’Eau et à l’ensemble des services de l’Etat qui se sont mobilisés dans une synergie parfaite pour réussir ce pari.

Pour lutter contre les inondations, ils ont mis en place des mécanismes. «Une campagne de prévention. Dès le 17 janvier, nous avons lancé à Touba, la Campagne nationale de prévention des inondations qui nous a amenés partout au Sénégal. Dix régions visitées, 103 communes visitées nous ont permis de pouvoir anticiper, de prendre les mesures idoines», a énuméré M. Diop. Après ce succès, les autorités ne comptent pas changer de politique de lutte contre les inondations. «A ce titre, je voudrais relever, qu’au-delà de maintenir le cap pour les réponses immédiates, seule une bonne politique de prévention des risques permettra de réduire l’impact de ces événements exceptionnels sur les populations et leurs activités. Autrement dit, nous devons non seulement changer de comportements, mais aussi investir dans des stratégies durables pour faire face aux défis posés par les changements climatiques», assure le ministre de l’Eau et de l’assainissement. Il ajoute : «Dans cette dynamique globale qui intègre l’ensemble du territoire national sans exclusive, une attention particulière devra tout de même être accordée à la région de Dakar pour laquelle les derniers hivernages ont fini de confirmer le déplacement des impacts des inondations vers la zone péri-urbaine, notamment vers Bambilor, Kounoune, etc. C’est pourquoi, parallèlement aux travaux d’assainissement projetés, j’engage les services compétents en matière foncière, sous la coordination du Gouverneur de Dakar, de poursuivre les actions de libération et de sécurisation des voies d’eau dans le bassin versant du Lac Rose.» Serigne Mbaye Thiam rappelle aussi l’élaboration d’un nouveau programme décennal de gestion des inondations tenant compte des premiers résultats de la cartographie nationale du risque d’inondations avec le Programme de gestion intégrée des inondations (Pgiis) qui est également en train de finaliser la cartographie détaillée sur 10 mille km² des zones d’inondations avec les modélisations faites sur la base de plusieurs retours de pluie (10, 30, 50, 100 ans et 1000 ans). «Les livrables y afférents, suite au comité technique de validation qui aura lieu ce 19 décembre 2023, seront disponibles pour le triangle Dakar-Joal-Tivaouane et pour la zone Diourbel-Touba», a indiqué Serigne Mbaye Thiam.

