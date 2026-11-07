Le débat budgétaire reprend ce samedi à l’Assemblée nationale, marquant le coup d’envoi officiel du marathon budgétaire pour l’année 2027 avec l’examen des budgets en commission. Cette reprise intervient dans un climat de fortes tensions politiques, marqué par le rejet récent de la Loi de finances rectificative (Lfr) et l’échec de la réunion de la Commission des finances et du contrôle budgétaire qui s’est tenue jeudi, plombée par l’absence remarquée du ministre des Finances.

L’atmosphère est particulièrement lourde en ce début de session budgétaire. Alors que la Conférence des présidents avait établi dès le mardi 3 novembre 2026 le calendrier de travail de la commission élargie, les relations entre l’Exécutif et le Législatif traversent une zone de turbulences inédite jetant une ombre sur la Lfi, après le rejet de la Lfr.

Jeudi, la réunion cruciale de la Commission des finances et du contrôle budgétaire a tourné court, suite au «faux bond» du ministre des Finances. Cet incident institutionnel est venu s’ajouter au rejet préalable de la Lfr, illustrant les profonds désaccords qui fracturent le sommet de l’Etat et augurant de vifs échanges pour les semaines à venir entre l’Exécutif et le Législatif, engagés dans un bras de fer qui risque d’être fatal à l’économie plongée dans une agonie depuis 2024.

Le calendrier des grands dossiers économiques et régaliens

Malgré les incertitudes planant sur le climat politique sénégalais, le calendrier institutionnel suit son cours. Ce samedi 7 novembre 2026, dès 9h 00, les travaux démarrent avec les considérations générales. Pour les exposés et recettes, le ministre de l’Economie, des finances et du plan ouvre le bal en présentant les orientations globales, l’examen des recettes, la dette publique, ainsi que les budgets des pouvoirs publics. Et aussi les institutions de la République : sont notamment scrutés les budgets de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême, du Conseil constitutionnel, de la Cour des comptes et de la Primature, sous l’égide de la Commission des finances et du contrôle budgétaire élargie à la Commission des affaires économiques. Dès 15h 00, place au ministère de l’Industrie et du commerce, marquant le début des auditions sectorielles.

Un agenda surchargé jusqu’au 12 novembre et au-delà

Le rythme s’annonce effréné pour les députés de la XVe Législature, qui devront examiner au pas de charge les départements ministériels clés : le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, suivi du ministère de l’Environnement et de la transition écologique. Pour le dimanche 9 novembre, c’est l’examen minutieux des budgets de la Santé et de l’hygiène publique, de la Culture, de l’artisanat et du tourisme, ainsi que de la Famille, de l’action sociale et des solidarités. Le lundi 10 novembre, focus sur la diplomatie (Intégration africaine et affaires étrangères), la Fonction publique et le travail, ainsi que la Microfinance et l’économie sociale et solidaire. Mardi 11 novembre : Séquence stratégique consacrée à l’Energie et au pétrole, aux Mines et à la géologie, ainsi qu’aux Pêches et à l’économie maritime. Et le mercredi 12 novembre : clôture de cette première grande séquence par les départements de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports, et de l’Emploi et de la formation professionnelle et technique.

Quelles perspectives pour le Sénégal ?

Entre contestations parlementaires, défections ministérielles de dernière minute et impératifs de développement socio-économique, ce marathon budgétaire 2027 s’annonce comme un véritable test de résilience pour la démocratie et la gouvernance financière du Sénégal. Les arbitrages à venir d’ici la fin des travaux, à la mi-novembre, diront si un consensus pragmatique pourra être trouvé entre le gouvernement et la Représentation nationale.