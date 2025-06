L’Association des techniciens de l’audiovisuel et du cinéma sénégalais (Atacs) a renouvelé sa confiance au président Amath Niane, réélu pour un deuxième mandat à la tête de l’instance au cours d’une Assemblée générale tenue samedi dernier au Centre Yennenga, à Grand-Dakar. Dans un communiqué de presse, l’Atacs indique que la rencontre a été marquée par une forte mobilisation des professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. «A l’issue des échanges, et après validation du bilan, les membres ont reconduit à l’unanimité et sous acclamations M. Amath Niane à la présidence de l’association. Mme Aïda Badji retrouve également son poste de vice-présidente, tandis que Serigne Modou Kara Guèye a été élu Secrétaire général». L’Assem­blée générale a été aussi une occasion de faire le bilan du premier mandat et de dégager des perspectives pour le prochain. Evoquant le bilan de la mandature écoulée, l’assemblée a permis de présenter une nouvelle plateforme numérique visant à valoriser les activités des membres et à leur ouvrir des opportunités professionnelles au Sénégal comme à l’international. La nouvelle équipe mise sur une nouvelle dynamique pour la structuration de la filière audiovisuelle et cinématographique au Sénégal.