S’achemine-t-on vers une mise en accusation des ministres cités dans le rapport de la Cour des comptes relatif à la gestion des fonds destinés à lutter contre le Covid-19 ? Difficile de répondre par la négative. Lors de la sortie des procureurs la semaine dernière, le Procureur général près la Cour d’appel de Dakar, Mbacké Fall, avait annoncé que l’Assemblée nationale devrait voter, dès les semaines prochaines, la mise en accusation de personnalités incriminées dans la gestion de ces fonds. Ces dernières devraient, par la suite, être convoquées par la Commission d’instruction de la Haute cour de justice en vue de leur audition. Cinq ministères sont concernés par les manquements pointés par la Cour des comptes : le ministère du Développement communautaire, celui de la Femme, le ministère de la Culture et de la communication, celui des Sports et le ministère du Commerce. Tous dirigés respectivement, à l’époque, par Mansour Faye, Mariama Sarr, Abdoulaye Diop, Matar Bâ et Abdou Karim Fofana.

En attendant, plusieurs Dage et autres agents de ministère incriminés ont fait l’objet d’arrestations par la Dic. Certains ont bénéficié d’un contrôle judiciaire ou d’une liberté provisoire, alors que d’autres ont été placés sous mandat de dépôt.