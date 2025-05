L’Assemblée nationale sera en plénière, aujourd’hui, pour la mise en accusation de cinq ministres sous l’ancien régime. Ils sont soupçonnés de détournement de deniers publics, de décaissements irréguliers et de corruption. Par Amadou MBODJI –

La mise en accusation par l’Assemblée nationale de cinq ministres sous l’ancien régime se tient aujourd’hui. Cette mise en accusation concerne Moustapha Diop (ex-ministre du Développement industriel), Amadou Mansour Faye (ex-ministre des Infrastructures), Aïssatou Sophie Gladima (ex-ministre du Pétrole et de l’énergie), Ismaïla Madior Fall (ex-ministre de la Justice) et Salimata Diop.

Pour ce faire, l’Assemblée nationale a convoqué aujourd’hui les députés pour une plénière. Laquelle devra examiner les projets de résolution de mise en accusation devant la Haute cour de justice de ces 5 anciens ministres de Macky Sall. Au regard de la composition de l’Assemblée nationale, des procès devant la Haute cour de justice sont plus que probables. En politique, c’est un pas vers l’accusation de Macky Sall, mais dans les faits, ces ministres sont soupçonnés de détournement de deniers publics, de décaissements irréguliers, de surfacturation, de corruption.

Les fonds Covid-19 devaient permettre au Peuple sénégalais de mieux faire face aux conséquences d’une pandémie sanitaire qui avait fini de mettre dans l’incertitude le monde. Les partenaires avaient exigé et obtenu la mise en œuvre d’un rapport de la Cour des comptes sur la gestion de ces fonds, qui a souligné de nombreuses «irrégularités».

Moustapha Diop et Salimata Diop, députés, ont vu leur immunité parlementaire déjà levée. Mansour Faye est soupçonné de surfacturation sur l’achat du riz que le gouvernement avait distribué aux nécessiteux. Sophie Gladima et Moustapha Diop sont visés pour décaissements irréguliers. Ismaïla Madior Fall est cité dans une affaire de corruption concernant la construction du Tribunal de Guédiawaye, où l’on dit que l’ancien ministre de la Justice aurait proposé à l’entrepreneur devant construire l’édifice, de lui verser 250 millions Cfa pour lui faciliter les démarches. Ismaïla Madior Fall a lui déclaré que le promoteur aurait essayé de lui donner la somme de 50 millions qu’il a diplomatiquement refusée.

