La fronde parlementaire contre le projet de loi de finances 2027 prend une ampleur inédite. Avec le rejet en commission des ministères de souveraineté comme l’Intérieur et la Justice, après les Affaires étrangères en attendant les Forces armées, des Télécommunications et de l’Urbanisme entre jeudi et vendredi, ce sont désormais au total 19 départements ministériels -en plus des budgets des institutions de la République- qui ont été recalés par les députés. Un blocage massif sur fond de baisses généralisées des crédits et de vives critiques sur la sincérité budgétaire. Un blocage massif face auquel le gouvernement oppose, pour l’heure, un mutisme total.

Le bras de fer entre l’Exécutif et la Représentation nationale tourne à l’impasse totale. Réunie en sessions élargies ces jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2026, la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale a rejeté les projets de budget 2027 de quatre nouveaux départements stratégiques : l’Intérieur, la Justice, les Télécommunications et le Numérique, ainsi que l’Urba-nisme. Ces revers s’ajoutent à ceux des institutions de la République et d’autres ministères de souveraineté comme les Affaires étrangères, portant le bilan provisoire à au moins 19 ministères bloqués depuis le début de l’examen budgétaire. Au cœur de la contestation des députés : le manque de transparence et un cadrage financier jugé incohérent, d’autant plus qu’il s’appuie sur la Loi de finances rectificative (Lfr) 2026 précédemment rejetée par l’Hémicycle.

L’Intérieur et la Justice recalés

Ce vendredi 13 novembre, le projet de budget du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique n’a pas passé le cap de la commission élargie à la Commission des lois. Arrêtée à 217 351 224 805 F en Autorisations d’engagement (Ae) et 209 479 363 202 F en Crédits de paiement (Cp), l’enveloppe accuse un recul de 10, 52 milliards de F (-4,78 %) par rapport à la loi de finances initiale de 2026.

Les parlementaires ont vivement critiqué cette réduction des crédits dédiés à la sécurité publique dans un contexte marqué par la recrudescence de l’immigration clandestine, l’essor de la cybercriminalité et les flambées de violence dans le milieu sportif (lutte et Navétanes). Les débats ont également achoppé sur la question des violences policières, l’insuffisance des ressources allouées aux collectivités territoriales et les zones d’ombre entourant le respect du calendrier électoral.

19 ministères bloqués

Même scénario ce vendredi pour le Garde des sceaux, Moussa Sarr. Son projet de budget 2027 -chiffré à 93 248 169 826 F en Ae et 85 762 198 359 F en Cp- a été rejeté par les commissaires. Outre la transmission tardive de certains documents et le rejet d’un cadrage adossé à la Lfr retoquée, les députés ont pointé du doigt la baisse des fonds alloués à l’Administration pénitentiaire.

Les échanges ont mis en lumière des dysfonctionnements profonds : recours jugé systématique aux mandats de dépôt, conditions de détention (fouilles corporelles, système de paquetage), disparités des tarifs du casier judiciaire selon les tribunaux, ou encore hausse du vol de bétail.

Les élus ont plaidé pour une évaluation du Pôle judiciaire et l’ouverture du chantier de la dépénalisation des dettes civiles et commerciales. Le secteur du numérique n’a pas échappé à la sanction parlementaire ce vendredi. Défendu par le ministre Samba Diouf, le budget du ministère des Télécommunications et du numérique (69 169 224 327 F en Ae et 64 974 224 327 F en Cp, en baisse de 3, 8% à périmètre comparable) a été rejeté. Les députés ont dénoncé des incohérences dans les prévisions et un décalage entre les moyens proposés et les ambitions affichées par le département.

Avec ce total vertigineux de 19 ministères et l’ensemble des institutions déjà retoqués en commission, la majorité parlementaire maintient une pression maximale sur le gouvernement avant l’étape décisive de la séance plénière.

La crise institutionnelle est devenue une triste réalité : en choisissant de s’emmurer dans le silence malgré l’ampleur de la fronde, le gouvernement laisse planer de lourdes incertitudes sur la suite du processus budgétaire, à l’aube de l’étape décisive des plénières.

Les explications du député Amadou

La mise au point du député Amadou Ba sur le rejet des budgets des institutions et ministères clarifie un principe fondamental de la procédure budgétaire sénégalaise : l’interdépendance structurelle entre les ressources et les charges de l’État.

Les recettes de la Loi de Finances Initiale (Lfi), qui regroupent l’ensemble des impôts, taxes et emprunts, font l’objet d’un vote global et unique. Leur rejet lors du passage en première commission entraîne de facto le rejet de toutes les dépenses qu’elles sont censées financer. Par conséquent, si le Parlement refuse d’entériner les moyens d’engranger des revenus, l’exécutif est mécaniquement privé des fonds nécessaires pour honorer ses charges.

Toutefois, la Commission des finances est tenue d’examiner chaque budget sectoriel individuellement, conformément au calendrier établi. Cette étape formelle a été exploitée par certains responsables du parti présidentiel pour crier au scandale, dénonçant un ciblage politique et arbitraire de ministères précis.

Pour Amadou Ba, cette indignation feinte relève d’une manipulation puérile. Le rejet des budgets ministériels ne relève pas d’un acharnement politique, mais d’une obligation légale découlant directement du rejet préalable des recettes de la Lfi. Cette clarification rappelle ainsi la rigueur des règles budgétaires et recadre un débat politique souvent prompt aux instrumentalisations.

bsakho@lequotidien.sn