Des députés s’engagent à accompagner la Haute autorité du Waqf (Haw) dans la révision de la loi sur le Waqf, pour lever les contraintes juridiques et fiscales. Ces parlementaires ont pris cet engagement hier lors d’un atelier d’information et de sensibilisation sur le Waqf à l’intention des députés de la 15ème législature.Par Dialigué FAYE –

La Haute autorité du waqf (Haw), en partenariat avec la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale, a organisé hier un atelier d’information et de sensibilisation sur le waqf à l’intention des députés de la 15ème législature. A l’issue de cette rencontre, les parlementaires ont pris l’engagement d’accompagner la Haw dans la révision de la loi sur le waqf, pour lever les contraintes juridiques et fiscales.

Dans leurs communications, les experts de la Haw ont exposé les contraintes juridiques et fiscales du cadre actuel, ainsi que des propositions de révision de la loi relative au waqf pour faciliter la création et la gestion des waqf.

Aussi ces parlementaires ont-ils formulé une série de recommandations. Ils ont, entre autres, proposé «la création d’un réseau parlementaire pour la promotion du waqf, l’institution d’une semaine nationale du waqf, le renforcement de la communication et de la sensibilisation auprès des populations, la création et la dotation conséquente du budget d’investissement de la Haute autorité du Waqf pour lui permettre d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés par les autorités, la décentralisation des actions au profit des zones rurales et des personnes vulnérables».

L’événement, qui a réuni 38 parlementaires, visait à renforcer la compréhension et l’appropriation du Waqf comme instrument de finance sociale islamique et de développement durable.

Présidée par le député Chérif Ahmed Dicko, président de la Commission des finances, la cérémonie d’ouverture a mis en lumière le rôle fondamental du Waqf dans la réduction des inégalités sociales, l’amélioration de l’accès aux services sociaux et le renforcement de la solidarité nationale. M. Dicko a salué l’initiative de la Haw et a appelé ses collègues à s’impliquer activement dans la promotion et l’intégration du waqf dans les politiques publiques et budgétaires du pays.

Le Dr Ahmed Lamine Athie, Directeur général de la Haw, a rappelé la mission de l’institution : faire du waqf un pilier du développement inclusif au Sénégal, en phase avec l’Agenda national de Transformation «Sénégal 2050». Il a souligné les perspectives offertes par le waqf monétaire, notamment pour le financement de l’éducation, de la santé et de la lutte contre la pauvreté, tout en insistant sur la nécessité d’un cadre juridique adapté et d’un engagement fort des parlementaires.

La Haute autorité du waqf se félicite de l’engagement des parlementaires et réaffirme sa volonté de travailler avec l’ensemble des parties prenantes pour faire du Waqf un levier de transformation sociale et économique au service de tous les Sénégalais.

