Les mesures phare, issues des premières Assises nationales de l’entreprenariat féminin et de l’autonomisation des femmes, feront l’objet d’un examen attentionné de la part du gouvernement, selon le Président Macky Sall, qui présidait hier la cérémonie de restitution des conclusions desdites assises.

Par Dialigué FAYE – Les actrices et acteurs des premières Assises nationales de l’entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation des femmes, par rapport à la prise en charge de leurs conclusions et recommandations, devraient être optimistes. Le chef de l’Etat, qui présidait hier la cérémonie de restitution, leur a promis que les mesures phare issues desdites assises «feront l’objet d’un examen attentionné de la part du gouvernement. Qu’il s’agisse de l’accompagnement des femmes dans l’entreprenariat agricole, de la généralisation des maisons de la femme dans chaque département, de l’élargissement de la base de données des bénéficiaires des bourses de sécurité familiale et de la motivation des Badjiénou gox, entre autres».

Ces premières assises ont été initiées dans le cadre de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée aujourd’hui. En ce sens, le chef de l’Etat a tenu «à présider personnellement la cérémonie de restitution des conclusions de ces assises, pour rendre un hommage appuyé à la femme sénégalaise dont le rôle pour la cohésion sociale et la consolidation des valeurs qui fondent notre Nation ainsi que son développement, n’est plus à démontrer». Une occasion aussi pour le Président Sall, de témoigner aux femmes «que l’Etat est à leurs côtés, le restera et que son action en faveur des femmes et des filles ne fera que se renforcer».

L’Etat mène plusieurs actions en faveur du bien-être et de la promotion des femmes et des jeunes filles. Cela, à travers différents dispositifs. «Les interventions combinées de ces différents dispositifs opératoires de notre Stratégie nationale de protection sociale ont, en effet, généré de substantielles avancées dans les domaines fondamentaux de l’éducation, de la santé, de l’inclusion et de l’allégement des travaux domestiques pour l’ensemble des groupes vulnérables, au premier chef desquels les femmes rurales», s’est réjoui le chef de l’Etat. Mais à son avis, «favoriser l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles passe aussi par une formation professionnelle adaptée et l’émergence d’un entreprenariat actif, inclusif, durable et porteur de croissance».

C’est ce qui a motivé, selon lui, «la mise en place de la Délégation générale à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes (Der/fj), du Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) et du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt)».

Pour la Der/fj, souligne le Président, «elle a, dès sa création, affirmé une stratégie volontariste envers l’entrepreneuriat féminin en supprimant la contrainte d’âge pour les projets portés par des femmes.

A ce jour, 80% des bénéficiaires des financements de la Der/fj sont des femmes, soit 180 284 sur un total de 225 879.

Afin de renforcer l’autonomisation socio-économique des femmes, la Der/fj a accompagné 178 555 initiatives entrepreneuriales féminines, pour un volume total de 43 milliards de francs Cfa. S’agissant du nano-crédit, les femmes sont largement majoritaires avec 90% des bénéficiaires (soit 120 137 femmes bénéficiaires) et 87% des financements (soit 27 milliards de francs Cfa octroyés).

En outre, le Fongip a accordé des crédits et garanties respectivement d’un montant de plus de 5, 650 milliards de francs Cfa et de plus de 2, 068 milliards de francs Cfa pour 4116 bénéficiaires, avec 7002 emplois créés.

En perspective, une enveloppe de 13, 500 milliards de francs Cfa est mobilisée par le Fongip dans le cadre des programmes Eter et Paaice pour accompagner l’autonomisation économique des femmes.

Concernant le 3Fpt, 10 milliards de francs Cfa ont été alloués pour 111 493 travailleurs des entreprises et organisations professionnelles formés en 2022 dont 61 218 femmes. Tandis que le volet Financement pré-emploi des jeunes en 2022 a mobilisé 6 316 420 068 francs Cfa pour 27 120 formés dont 41% de femmes.

L’enjeu reste la constitution d’un fichier national unique des bénéficiaires des formations et des financements afin d’optimiser les interventions et asseoir leur efficacité».

Malgré ce bilan «satisfaisant», Macky considère que ces résultats doivent être amplifiés au regard des demandes et besoins.

