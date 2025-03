Sos Consommateurs a profité de la Journée internationale des droits des consommateurs, célébrée samedi 15 mars 2025, pour lancer des Guichets virtuels d’assistance aux consommateurs (Guivac) et la plateforme «Yoolé».Par Justin GOMIS –

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des consommateurs, Sos consommateurs a lancé une plateforme digitale dénommée «Yoolé» et des Guichets virtuels d’assistance aux consommateurs (Guivac) qui visent à rendre l’Intelligence artificielle accessible à tous les consommateurs, afin d’améliorer leur qualité de vie. Via ces guichets, tout consommateur qui constate un non-respect des prix des denrées homologués par les autorités ou une irrégularité par rapport aux normes, a maintenant la possibilité de saisir Sos Consommateurs, qui est bien «outillée pour défendre les consommateurs». «C’est une manière de participer au New deal technologique lancé récemment par les autorités en vue d’apporter leur contribution dans le développement du pays à travers les nouvelles technologies. On a voulu trouver une solution et rendre l’Intelligence artificielle accessible à tous les consommateurs, afin d’améliorer leur qualité de vie», a déclaré le vice-président cette association consumériste. Momar Fall explique que la plateforme d’assistance permet à tous les consommateurs qui sont au Sénégal d’accéder aux informations et surtout, effectuer leur devoir de contrôle citoyen. C’est un moyen pour tout consommateur d’avoir le pouvoir de dénoncer tout abus, indique-t-il. «Les personnes qui dénoncent n’ont rien à craindre, car la dénonciation est anonyme. Il y a la protection des données personnelles. Nous permettons à tout le monde d’envoyer une information à Sos Consommateurs. Avec les juristes et les avocats avec qui nous collaborons, nous allons faire le nécessaire. Tout le monde est protégé. C’est la discrétion totale. L’accès à la plateforme n’est pas payante», a rassuré Momar Fall.

Cette dénonciation ne concerne pas seulement les prix des produits importés, mais aussi les produits fabriqués au Sénégal et qui sont nocifs. Donc, c’est pour préserver la sécurité alimentaire des citoyens que la plateforme «Yoolé» a été lancée.

Mais pour que cette plateforme soit efficace, Sos Con­sommateurs a besoin d’un agrément qui lui permettra d’exercer ses activités. «Nous attendons du ministère de l’Industrie et du commerce, un agrément pour mieux exercer l’activité collective devant les tribunaux», a fait savoir le président de Sos, Consommateurs. Me Massokhna Kane dit qu’il ne manque jamais l’occasion de leur signifier qu’ils n’ont pas qualité à agir, même s’ils sont suivis parfois par les tribunaux. En disposant d’un agrément, les consuméristes pour­ront faire une action collective au nom des consommateurs.

Autre bataille que l’association des consuméristes est en train de mener est relative à la cherté du prix du courant. «Nous nous battons pour que la Senelec soit éclatée. C’est une société monstre, il faut l’éclater pour baisser les charges et les prix. Le courant au Sénégal est l’un des plus chers au monde. Et si on l’éclate, il peut coûter entre 60 et 80 francs, au lieu de 120 francs le kw/h», a dit Me Kane.

