L’Association sénégalaise des critiques d’art (Asca), en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, des sports et de la culture, a rendu hommage à Alioune Badiane, auteur, artiste, administrateur culturel et critique d’art. La cérémonie s’est déroulée le samedi 31 mai en même temps que la cérémonie distinguant les critiques et reporters de la presse qui se sont illustrés durant la couverture de la Biennale de l’art africain contemporain, aussi bien dans les programmes «In» que «Off». Parlant de Alioune Badiane, Reine Bassène, la présidente de l’Association des critiques d’art, a salué l’engagement de l’homme qui peut se matérialiser à travers son rôle fondamental dans l’élaboration des politiques culturelles nationales et ses nombreuses publications ayant marqué l’histoire de la critique d’art en Afrique. Elle a également évoqué le passage de M. Badiane à l’Ecole nationale des arts où il a contribué à la formation de générations d’artistes, de professeurs d’art plastique et d’acteurs culturels, tout comme son implication dans l’organisation des premières éditions de la Bien­nale de Dakar.

L’Association sénégalaise des critiques d’art a aussi rendu hommage à Iba Ndiaye Djadji, à travers un prix qui porte désormais son nom et qui a été décerné à l’auteur de la meilleure critique de la Biennale de Dakar pour perpétuer l’héritage intellectuel de l’homme, selon Reine Bassène. «Nous avons voulu rendre un hommage mérité à deux monuments de la culture sénégalaise, Alioune Badiane, cofondateur de la section sénégalaise de l’Association internationale des critiques d’art, et Iba Ndiaye Diadji dont le nom illumine désormais l’excellence, à travers le prix qui porte son nom et qui sera décerné chaque année à l’édition de la Biennale de Dakar», indique Mme Bassène. Hawa Haby Thiam, étudiante du Cesti, est la lauréate de ce premier prix.

Avec Aps