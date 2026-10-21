La réforme institutionnelle, la transformation numérique et la quête d’excellence dans l’assurance automobile transfrontalière, telles sont les priorités stratégiques auxquelles comptent s’attaquer les responsables des bureaux nationaux du Système d’assurance Carte brune de la Cedeao qui tient sa 42e Assemblée générale à Dakar.

Par Dialigué FAYE – Le Système de la Carte brune joue un rôle majeur dans le soutien à l’intégration régionale. Malgré les progrès enregistrés, d’énormes défis restent à relever. L’environnement dans lequel évoluent les acteurs a considérablement changé. La circulation des personnes et des marchandises aux frontières des Etats augmente. La technologie transforme le secteur de l’assurance. Les citoyens et les entreprises s’attendent à des services plus rapides et plus transparents. Dans le même temps, les Etats membres cherchent à renforcer les mécanismes de coopération régionale, de responsabilité et d’intégration économique, a relevé hier le président du Conseil des bureaux de la Carte brune Cedeao, Abib Dia, à l’ouverture de la 42e Assemblée générale du Système d’assurance Carte brune Cedeao.

Pour relever tous ces défis, les acteurs des bureaux nationaux comptent s’attaquer à la réforme institutionnelle, la transformation numérique et l’excellence dans l’assurance automobile transfrontalière. Pour rappel, cette 42e Ag est axée sur le thème «La Carte brune de la Cedeao à un tournant décisif : réforme institutionnelle, transformation numérique et quête d’excellence dans l’assurance automobile transfrontalière». Lequel invite à regarder l’avenir avec lucidité, mais avec confiance, selon Hadji Amar Kébé, président du Bureau national sénégalais de la Carte brune, par ailleurs Directeur général d’Axa Sénégal. «Nous devons continuer à renforcer notre gouvernance, à clarifier les responsabilités, à améliorer la coordination entre les différents organes et à consolider les relations entre les bureaux nationaux.

Notre ambition doit être celle d’un système plus cohérent, plus agile, plus transparent et résolument tourné vers les résultats. La réforme institutionnelle ne doit pas être perçue comme une fin en soi. Elle doit être un moyen au service d’une ambition plus grande, rendre la Carte brune plus efficace et plus proche des réalités de nos marchés et des attentes des assurés», soutient M. Kébé.

Sur la digitalisation, il considère qu’elle «est désormais incontournable». A son avis, la digitalisation doit permettre aux acteurs «d’améliorer l’émission et la vérification des attestations, de faciliter les échanges d’informations entre les bureaux, d’assurer une meilleure traçabilité des dossiers et, surtout, d’accélérer le traitement des sinistres en frontalier».

Quid de la quête d’excellence dans l’assurance automobile ? Le président du Bureau national sénégalais de la Carte brune rétorque : «L’excellence doit devenir notre exigence solidaire et collective. Elle concerne la qualité de l’accueil, la rapidité de la gestion des sinistres, la fiabilité de l’information, la coopération entre les bureaux nationaux, le recouvrement des créances, la gestion des contentieux et, surtout, le respect que nous devons aux victimes d’accident.»

1, 6 milliard payé pour un volume de 352 dossiers

Les chiffres examinés lors de la dernière réunion de zone à Lomé montrent l’importance des enjeux. A preuve, renseigne-t-il, «au premier semestre 2026, 1592 sinistres avaient été déclarés et 352 dossiers avaient fait l’objet de paiements pour un montant global de plus d’1, 6 milliard de francs Cfa».

Six axes sont inscrits au menu de cette rencontre de quatre jours, notamment «la gouvernance du système, l’harmonisation juridique et réglementaire, la transformation numérique et l’interopérabilité, la gestion des sinistres et le service aux victimes, la viabilité financière, et le rôle du système dans l’intégration régionale». L’assemblée doit déboucher sur l’adoption d’un Plan d’actions de Dakar fixant des responsabilités, des échéances et des indicateurs mesurables pour chacun de ces axes.

A ce propos, assure Winfred Kwasi Dodzih, Secrétaire général du Système d’assurance Carte brune de la Cedeao, «le système a démontré sa capacité à se réformer. Ce que nous devons établir à Dakar, ce sont des résultats mesurables pour les victimes : des délais de règlement plus courts et une attestation vérifiable partout».

La 41e Assemblée générale s’était tenue à Monrovia en novembre 2025, et avait porté sur le «renforcement du cadre juridique du système» et «l’accélération de sa transformation numérique».

dialigue@lequotidien.sn