Ousmane Sonko n’en finit pas d’attaquer le Fonds monétaire international. Le Premier ministre ne peut pas comprendre que le Fmi n’ait pas été au courant de ce qui se faisait au Sénégal durant la gouvernance de Macky Sall, faisant référence à la «dette cachée». De plus, à ce jour, malgré la transparence des nouvelles autorités, il n’y a pas de signe d’un nouvel accord avec le Fonds monétaire. Cela signifie, pour lui, qu’il y a une volonté «d’asphyxier le Sénégal. On n’arrête pas de nous demander des documents. Des gens nous demandent comment nous avons fait pour continuer sans l’aide du Fmi. Il faut juste dire que ces instruments sont des garanties. Ce qu’ils nous donnent, on peut les avoir ici», a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : «Ce que nous avons présenté n’attend rien de personne, sinon du Peuple sénégalais». Toute personne qui verrait une quelconque contradiction entre les fanfaronnades du souverainiste et la complainte d’un chef de gouvernement dont «les marges fiscales et budgétaires sont contraintes», serait totalement de mauvaise foi. De toutes les manières, l’Etat, lui, ne va pas lésiner sur la recherche de capitaux. Ainsi, même la fumée de cigarette devrait lui rapporter. Dans l’idée de préserver la santé des fumeurs et en même temps renflouer les caisses de l’Etat, le Premier ministre a décidé de taxer le tabac à 100%. Pour lui, cette mesure est avant tout protectrice, car elle va réduire les dépenses en santé publique et tenter de dissuader de nombreux consommateurs. «La fumée va rapporter 100 milliards», a plaisanté Ousmane Sonko, qui s’est lancé dans des projections sur la taxe du tabac.

Par M. GAYE – mgaye@lequotidien.sn