Me Aïssata Tall Sall est montée au front pour recadrer le Premier ministre sur les attaques contre la Justice. «Il y a un malaise général qui gagne le pays, surtout avec les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko sur la Justice. Jamais, de mémoire d’avocat, je n’ai vu un gouvernant tenir des propos comme ça contre la Justice. On lui demande de s’arrêter pendant qu’il est encore temps. Si nous rompons le fil de la confiance de la Justice, c’en est terminé de notre République. Je voudrais attirer son attention là-dessus», alerte l’ancienne Garde des sceaux.

Par ailleurs, elle est revenue sur les piques de Sonko à l’endroit de l’opposition. Elle explique : «nous sommes bel et bien là, une opposition debout, ferme, déterminée, et nous le serons sans concession, mais pas une opposition de pyromanes», a-t-elle martelé. Mais, elle réfute tout bras de fer.

«Si pour lui s’opposer c’est brûler, insulter et détruire, alors qu’il sache que ce n’est pas notre école. Nous ne sommes pas une opposition de gatsa gatsa ou d’insultes. Il nous trouvera sur son chemin à chaque fois que c’est nécessaire. Nous sommes héritiers par ce qui a été fait par les présidents Senghor, Diouf, Wade et Macky Sall. Et surtout par Macky qui est fabuleux.» Elle insiste : «A chaque fois qu’il sera question de construire, nous construirons. A chaque fois qu’il sera question de dénoncer, nous dénoncerons, jusqu’au jour où on les mettra dehors pour reprendre le pouvoir.»