Courage, combat, mort ! Le champ lexical de la guerre a été revisité par Aïssata Tall Sall. La présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu annonce, avant même l’adoption de la loi d’interprétation de l’amnistie, poursuivre le «combat». Elle a assuré que les siens n’ont pas peur de la prison et que s’il le faut, «ils sont prêts à mourir pour le Sénégal». Par Malick GAYE –

Aïssata Tall Sall n’a pas attendu l’adoption de la loi d’interprétation de l’amnistie pour annoncer la couleur. La présidente du Groupe parlementaire Takku Wallu promet d’ores et déjà de poursuivre le «combat». «Cette loi fissure la société sénégalaise. Cette loi de règlement de comptes. Ceux qui voulaient abroger la loi étaient là et avaient promis l’abrogation à la population sénégalaise (…) interprétation qui n’en est pas une. Interprétation qui est une modification, d’accord mais nous continuerons le combat», a-t-elle déclaré hier, lors du vote de la loi d’interprétation. Va-t-elle saisir le Conseil constitutionnel ? En attendant, l’ancienne ministre de la Justice n’a pas raté le parti Pastef. «Quand vous parlerez à vos militants, nous parlerons aux Sénégalais. Quand vous parlerez de votre parti, nous parlerons du pays. Quand vous parlerez de verdict, de vengeance et de rancune, nous parlerons de Droit, de Justice et de loi. C’est cela un Etat de Droit», a-t-elle dit pour souligner la division de la société sénégalaise qu’elle impute au parti Pastef. Pour autant, Aïssata Tall Sall ne compte pas s’arrêter qu’au constat. «Vous n’êtes pas plus courageux que nous, plus patriotes que nous. Vous n’aimez pas le Sénégal plus que nous. On est prêts à mourir. Qui a peur de la prison ? Il y a 3 personnes qui n’iront pas en prison. Il s’agit du chien qu’on jette la pierre quand il mord, le lâche qui fuit et celui qui est inconscient. Chez nous, il n’y a ni chien ni lâche. Il n’y a que des courageux. Quand il s’agit de mourir pour le Sénégal, on est prêts à mourir. Gardez vos leçons de courage pour vous», a-t-elle martelé.

