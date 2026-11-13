Face aux récentes accusations de l’ancien ministre Mame Mbaye Niang visant leur leader Amadou Bâ, les responsables du parti Nouvelle responsabilité (Nr/J) à Thiès sont montés au créneau ce mercredi 11 novembre 2026. Lors d’un point de presse, Ousmane Diop et ses camarades ont fermement rejeté ces critiques, assurant être prêts à défendre l’honorabilité de l’ancien Premier ministre par toutes les voies légales.

Par Cheikh CAMARA – La passe d’armes entre l’ex-ministre de la Jeunesse, Mame Mbaye Niang, et les partisans thiessois de l’ancien Premier ministre Amadou Bâ, à la suite des accusations portées contre le leader du parti Nouvelle responsabilité / Jaam Ji (Nr/J), alimente désormais les débats dans la Cité du Rail.

La riposte du responsable départemental de Thiès de Nouvelle responsabilité, Ousmane Diop, et de ses camarades ne s’est pas fait attendre. Ils ont tenu un point de presse, ce mercredi après-midi 11 novembre 2026, pour réfuter les attaques de Mame Mbaye Niang contre leur mentor, et notamment les insinuations tendant à l’impliquer dans une récente sortie médiatique.

A leurs côtés, d’importantes figures de la scène politique thiessoise sont également montées au créneau pour dénoncer les propos de Mame Mbaye Niang à l’encontre de celui qu’elles présentent comme un «homme d’Etat dont l’intégrité ne souffre d’aucun doute».

Les partisans de l’ancien candidat de la Coalition Benno bokk yaakaar (Bby) à l’élection présidentielle de mars 2024 se disent ainsi déterminés à faire face et à en découdre avec M. Niang, par tous les moyens légaux, jusqu’au bout de leur logique.

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