L’Union des magistrats sénégalais (Ums) a publié hier un communiqué pour dénoncer une publication diffusée sur les réseaux sociaux par un responsable politique, mettant en cause un magistrat de la Cour des comptes. L’Ums dénonce des «propos malveillants» et «considère ces agissements comme une atteinte à la dignité de la Magistrature et une remise en cause des principes fondamentaux de la Justice, notamment l’indépendance et l’impartialité des magistrats». Pour l’Ums, il «est inacceptable que des magistrats soient publiquement exposés ou pris à partie pour des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions». De tels comportements, souligne-t-elle, fragilisent la confiance des citoyens envers l’institution judiciaire. L’Ums, qui rappelle que la Justice est un pilier essentiel de l’Etat de Droit, «condamne fermement toute forme de pression ou d’intimidation visant un magistrat. Elle réaffirme enfin sa détermination à défendre l’honneur et l’indépendance de tous ses membres».