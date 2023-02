La 143ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye a pris fin hier à Yoff. Venu présider cette cérémonie, Antoine Félix Diome, le ministre de l’Intérieur, et les responsables de la communauté des Layènes ont insisté sur la promotion de la paix et surtout la préservation des confréries, qui sont de plus en plus attaquées ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux.

Par Amadou MBODJI – C’est une préoccupation chez les religieux : la violence politique, les attaques contre les confréries… Lors de la cérémonie de clôture de la 143ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, Seydina Issa Laye Thiaw, Coordonnateur général de l’évènement, a insisté sur l’importance des Tarikhas dans la préservation de la paix dans ce pays. Il dit : «Nos Tarikhas sont des armes, des supports sur lesquels le pays peut s’asseoir pour travailler et réaliser quelque chose de grandiose. Les Dahiras, ce sont des alternatives, parce que ce sont des cercles culturels. Ceux qui souhaitent la fin des Tarikhas ne font pas partie de ceux qui s’en réclament.» Pour le fils du regretté Serigne Abdoulaye Thiaw, ancien Khalife général des Layènes, l’Appel de Seydina Limamou Laye est un moment pour raffermir les liens sociologiques.

C’est le contenu du discours de Seydina Mame Libasse Laye, représentant du Khalife général, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye. «Seydina Limamou Laye a dit : «Répondez à l’Appel de Dieu. Je suis un messager de Dieu.»

Il s’est battu hier et aujourd’hui pour Dieu et pour l’islam. Cet appel, on le rappelle à tout le monde. Qu’on le prononce de la même manière que celui qu’il avait délivré pour que tout le monde l’attende», soutient Seydina Mame Libasse Laye en puisant dans les enseignements de Seydina Limamou Laye, pour dire que le Mahdi a toujours prôné la paix. «Je recherche la paix. J’appelle tout le monde à cultiver la paix», rappelle le représentant du Khalife général des Layènes.

Cette intervention du représentant du Khalife général des Layènes fait suite à celle de Antoine Félix Diome. «Nous sommes venus assister au 143ème anniversaire de l’Appel de Seydina Limamou Laye. Il a invité à un retour vers Dieu. Ce que nous avons au Sénégal nous suffit.

Nous Sénégalais sommes des privilégiés parce que Baye Laye est sénégalais. Nous n’allons jamais négliger le legs des anciens. Si toutes les richesses sont concentrées dans notre pays et que les comportements sont mauvais, ça ne servira à rien. Il y a beaucoup de pays qui sont plus riches que nous, mais ne peuvent pas en profiter parce que sans la paix, rien ne pourra se faire.» Il ajoute : «C’est pourquoi je me réjouis du thème : Paix et développement. Seydina Limamou nous a appris la non-violence avant qu’on ne connaisse Gandhi et Martin Luther King.»

A Yoff, le ministre de l’Intérieur a fait son allocution devant une délégation de maires de Yewwi askan wi conduite par Barthélemy Dias. A travers cette cohabitation, il évoque le Sénégal comme «un Etat unitaire décentralisé».

