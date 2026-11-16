Les coordinations de la Nouvelle responsabilité en Europe (France, Italie, Espagne, Belgique et Allemagne) ont exprimé, dans un communiqué daté du 11 novembre 2026, leur vive préoccupation face à la dégradation du débat politique sénégalais. Elles s’indignent particulièrement de la multiplication des attaques personnelles et des prises de position hostiles visant Monsieur Amadou Ba, président du mouvement.

Le texte déplore la nature des propos diffamatoires et offensants tenus par d’anciens compagnons politiques dans l’espace médiatique, les jugeant incompatibles avec la démocratie. Tout en réaffirmant leur entière solidarité et leur confiance indéfectible envers Amadou Ba, les coordinations européennes appellent les médias, chroniqueurs et éditorialistes à faire preuve de rigueur, de mesure et de respect. Elles rappellent que le Sénégal mérite une presse libre, équilibrée et soucieuse de la vérité.