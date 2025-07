Attendu hier à Cambérène, le Pm Ousmane Sonko y sera finalement aujourd’hui pour présenter ses condoléances suite à la mort de deux jeunes suite à un contrôle de routine de la police. Mais, les ministres Abass Fall et Jean-Baptiste Tine étaient déjà sur place avant le report de la venue du chef du gouvernement.Par Amadou MBODJI –

Le Premier ministre Ousmane Sonko sera finalement aujourd’hui à Cambérène pour présenter ses condoléances aux familles des deux jeunes décédés après s’être jetés en mer suite à un contrôle de la police. Toutefois, les ministres de l’Intérieur et du Travail ont fait hier le déplacement à Cambérène pour venir représenter le Pm sur les lieux, retenu par la pluie qui s’est abattue hier sur Dakar. Il y avait aussi les autorités administratives.

Par ailleurs, Jean-Baptiste Tine et Abass Fall se sont rendus à l’Unité 9 des Parcelles Assainies, au domicile de Thierno Bâ, l’un des deux jeunes morts, pour présenter leurs condoléances. A cause des précipitations, ils n’ont pas pu se rendre chez l’autre victime, à savoir Lamine Dieng. La mort de ces jeunes suscite un vif émoi à Cambérène, poussant le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à annoncer l’ouverture d’une enquête. «Une intervention policière ne doit jamais entraîner la mort. Le fait que des citoyens perdent la vie lors d’opérations de maintien de l’ordre ne saurait jamais devenir une banalité», a-t-il déclaré avec gravité.

Le Président Faye a assuré que les enquêtes en cours seront menées «en toute impartialité» pour situer les responsabilités, «quel qu’en soit le niveau». Il a promis que «les sanctions nécessaires seront appliquées avec toute la rigueur et la froideur que cela exige».

Les deux jeunes, Thierno Bâ, né le 29 octobre 1998, et Lamine Dieng, né le 3 avril 1996, ont été enterrés au Cimetière de Cambérène mardi dernier.

ambodji@lequotidien.sn