La fronde se poursuit au Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Après la sortie des conseillers affiliés à Benno bokk yaakaar (Bby) réclamant le départ de la tête du Cese d’Idrissa Seck, hier c’était au tour des 8 des 12 membres du bureau de cette institution de désavouer leur président, Idrissa Seck, après que ce dernier a convoqué une réunion du bureau. Cette réaction des membres du bureau du Cese survient après la dernière déclaration de candidature à la prochaine Présidentielle de Idrissa Seck.

Dans un communiqué signé par les vice-présidents Woula Ndiaye, Aïda Sougou, Omar Ba et les secrétaires élus dont Adja Coumba Ndiaye, Ndiouck Mbaye, Gade Sall, Awa Cheikh Mbengue et Maguèye Ndiaye, il est fait état de «manquements graves qui empêchent l’institution de jouer son véritable rôle dans l’architecture institutionnelle sénégalaise…».

Les signataires du document déclarent noter ces manquements «depuis des mois».

«Ces dysfonctionnements sont causés essentiellement par l’absentéisme et l’oisiveté de son président qui, visiblement, ne prend pas le Cese pour une charge par laquelle il participe au développement du Sénégal, mais considère sa fonction comme une position de sinécure. Pire, il a fini de faire de l’institution un instrument à la solde d’un agenda politique. Ce qui la détourne incontestablement de sa vocation d’organe consultatif devant réfléchir et proposer des solutions sur des questions d’intérêt national», font remarquer les huit membres du bureau du Cese, qui avaient prévu de tenir hier soir une conférence de presse sur la question.

Depuis l’annonce de sa candidature à la Présidentielle de 2024, le leader du parti Rewmi fait l’objet d’attaques du côté de la Coalition Bby et de l’Apr, l’invitant à tirer les conséquences de son acte : quitter la présidence du Cese et le départ des deux ministres de Rewmi du gouvernement, Yankhoba Diatara (Sports) et Aly Saleh Diop (Elevage et productions animales).