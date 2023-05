On oublie tout et on recommence à zéro ? Ce n’était pas du théâtre au… Grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose hier : Macky et Khalifa se sont donné une accolade, Macky et Habib Sy se sont chaleureusement salués. Macky a félicité Barth’ qui a affiché un sourire aussi énorme que les surprises produites par la journée d’hier. C’était le dialogue avant l’heure. Car Khalifa et Macky ont décidé d’enterrer la Caisse d’avance, qui a créé les conditions d’inéligibilité de l’ancien maire de Dakar. On est sur un air de réconciliation. Tout ça fait peser des menaces sur Yaw…

Par Sucré-Salé