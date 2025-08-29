Depuis ce matin, l’info a été commentée dans les réseaux sociaux. Il y avait des questions : comment pouvait se tenir une audience entre l’actuel chef d’Etat et son prédécesseur sans qu’il ne soit au courant ? A quelles fins ? Le Sen de l’Apr «dément formellement» cette allégation. Il «informe que le Président Macky Sall est à Paris dans le cadre de son agenda international, pour des rencontres fixées depuis le début de l’année». Par conséquent, le Sen «dénonce ces allégations mensongères et précise qu’aucune rencontre avec le Président Bassirou Diomaye Faye n’est inscrite à l’agenda du Président Macky Sall».