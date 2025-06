Le Sénégal s’est illustré, ce samedi, à la 9e édition des «Sotigui Awards» qui s’est tenue dans la capitale du Burkina Faso. Cheikhou Guèye alias Sanekh a remporté le «Sotigui» de la meilleure interprétation masculine dans une série Tv, tandis que Maïmouna Fall remporte le «Sotigui» du meilleur Espoir africain dans une série Tv.

Par Mame Woury THIOUBOU – L’académie des «Sotigui» a décerné, ce samedi, ses traditionnels awards. L’audiovisuel sénégalais s’est bien distingué à cette cérémonie. Le comédien sénégalais Mame Cheikhou Guèye et l’actrice Maïmouna Fall, remportent respectivement le «Sotigui» de la meilleure interprétation masculine dans une série Tv et le «Sotigui» du meilleur Espoir africain dans une série Tv. Mame Cheikhou Guèye est ainsi couronné pour son interprétation du rôle de Ndiouga Thiam dans la série Bété Bété. Il y incarne le rôle d’un patriarche attaché aux traditions familiales et qui cherche vaille que vaille à sauvegarder l’unité de sa famille. La série Bété Bété, produite par Evenprod de Ibou Guèye, a remporté un franc succès au Sénégal et dans d’autres pays africains. De même, Maïmouna Fall est aussi distinguée pour son rôle dans Cœurs brisés d’Even­prod.

Les «Sotigui Awards» sont organisés chaque année par l’académie des «Sotigui». Cette 9e édition s’est tenue dans la capitale du Burkina Faso du 13 au 16 novembre 2024, avec le Mali comme invité d’honneur. Et c’est l’actrice camerounaise Stéphanie Tum qui se voit couronnée du «Sotigui» d’or pour son rôle dans When the leeves broke, de Teen Derrick Musing. Elle remporte également le «Sotigui» de la meilleure actrice de l’Afrique centrale. En Afrique de l’Ouest, c’est la comédienne malienne Fatou­mata Coulibaly qui remporte le «Sotigui» de la meilleure actrice de l’Afrique de l’Ouest pour son rôle dans Taane de Aliou Ifra Ndiaye.

Au total, 16 trophées ont été décernés, en plus des trophées d’honneur qui sont allés à l’acteur ivoirien Oméga David et au Nigérian Osita Iheme. 4 jours durant, cette 9e édition des «Sotigui Awards» a été marquée par des masterclass, des projections de films, des panels autour du thème : «Quel barème salarial pour l’acteur comédien du cinéma en Afrique ?» Profitant de cette tribune, les acteurs du 7e art ont plaidé pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs et comédiens de l’Afrique et de sa diaspora. «C’est une question cruciale, car beaucoup de nos comédiens qui font les beaux jours du cinéma, qui sont des modèles dans le domaine du cinéma, évoluent malheureusement dans des conditions difficiles, ça c’est inacceptable. Il con­vient donc de trouver les mécanismes pour que l’industrie du cinéma puisse garantir aux comédiens qui sont la cheville ouvrière de la réussite cinématographique, de pouvoir profiter pleinement des retombées de leurs talents», indique le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme du Burkina Fasso, Rim­talba Jean Em­manuel Oué­draogo, cité par Burkina 24.

