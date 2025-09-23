Aux appétits gargantuesques répondent des prises de taille. Le plus grand opérateur de télévision payante en Afrique, MultiChoice, a rejoint Canal+, a annoncé, ce lundi, le groupe français. Ce rachat est le fruit d’une procédure qui a duré près de deux ans, visant à terme à faire de Canal+ «le leader» du secteur en Afrique.

Car le groupe du milliardaire Vincent Bolloré se frotte les mains : «L’acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée» et consolide sa position «en tant qu’entreprise mondiale de médias et de divertissement», ont annoncé les deux sociétés dans un communiqué commun. Canal+, déjà leader du secteur sur les marchés francophones en Afrique, a maintenant dans son escarcelle le «leader de la télévision payante en Afrique anglophone et lusophone», soulignent-elles.

Un monopole en Afrique

Avec le rachat de Multi­Choice, le groupe de télévision français, «compte désormais plus de 40 millions d’abonnés dans près de 70 pays d’Afrique, d’Europe et d’Asie, et près de 17 000 salariés», ont-elles précisé. «Cette acquisition nous permet d’asseoir notre positionnement de leader en Afrique, l’un des marchés de télévision payante les plus dynamiques au monde, tout en continuant à consolider notre positionnement en Europe», s’est félicité Maxime Saada, le président du groupe Canal+.

Le géant du divertissement français, à la fois diffuseur, producteur et agrégateur de contenus, voit l’Afrique comme un terrain stratégique. Opérant sur place depuis plus de trente ans, le groupe est maintenant présent dans 20 pays, et s’est imposé comme le premier opérateur de télévision par abonnement dans 19 territoires francophones.

Ce marché est plus porteur que l’Europe, où la compétition est féroce et l’évolution des usages rapide. La France, berceau historique du groupe, ne compte plus qu’un tiers environ des abonnés.

L’officialisation de la transaction intervient au terme d’une pro­cédure d’offre pu­blique d’achat lancée début 2024, dont la finalisation était suspendue au feu vert du tribunal de la concurrence sud-africain, finalement donné fin juillet. Canal+, qui était déjà le premier actionnaire de MultiChoice et détenait 46% de son capital, avait formulé une offre de 125 rands (6,07 euros) par action l’an passé, ce qui valorisait le géant africain à quelque 2,5 milliards d’euros.

Les vues du groupe français ne se bornent pas au seul continent africain, puisque Canal+ a aussi augmenté en 2024 ses participations dans Viu, opérateur hongkongais de streaming.

