Me Cheikh Koureyssi Ba exhorte les nouvelles autorités à poursuivre judiciairement les vestiges de l’ancien régime du quatrième Président du Sénégal, Macky Sall.

Ancien conseil de Ousmane Sonko, Me Ba utilise «des termes forts» en demandant «une action rapide et sans concession». Une sortie remarquée de la célèbre robe noire faite sur Facebook, hier matin. Alors que la page de l’histoire du Sénégal concernant la gestion du pouvoir par l’ancien régime est tournée avec le départ de Macky Sall le 2 avril dernier et l’avènement du duo pastéfien Diomaye-Sonko, Maître Cheikh Koureyssi Ba n’y est pas allé avec le dos de la cuillère. Lançant, ainsi, sur sa page Facebook, un appel pour que justice soit faite, non seulement concernant «les violences répressives attribuées au régime précédent, mais aussi en ce qui concerne les accusations de détournement de fonds publics».

Jadis avocat du Premier ministre Ousmane Sonko dans son «combat» d’opposant contre le régime sortant, Me Ba réclame que soit «débusqué, démasqué et traqué sans état d’âme ces résidus du pouvoir vomi». «Ils résistent, ils mentent, ils diffament. Avec l’argent, il leur reste un peu d’entregent. Il est urgent de sortir le détergent. A nettoyer très vite au karcher !», plaide l’avocat.

Un appel trouvant un écho chez de nombreux Sénégalais sur les réseaux sociaux. Ces derniers se disent impatients de voir «les responsables présumés rendus comptables de leurs actes». Ajouté à cela le fait que les rapports des corps de contrôle soient rendus publics trouve une forte adhésion populaire suggérant que les preuves de malversations pourraient conduire à des condamnations. Les nouvelles autorités n’ont pas réagi officiellement à ces appels, pour l’instant. Craignant, peut-être, d’apparaître trop engagées dans des actions qui pourraient être perçues comme une «chasse aux sorcières politisée». Surtout que si de telles actions concernent notamment des opposants. Une démarche teintée de prudence chez les nouveaux tenants du pouvoir qui ont en face des citoyens qui sont dans l’attente d’actions concrètes.

Par Amadou MBODJI – ambodj@lequotidien.sn