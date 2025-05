Après leur audition hier par la Commission de règlement et discipline du Cng de lutte, Zarco et Ada Fass risquent des sanctions. Mais si l’on se fie à la jurisprudence Ama-Franc, s’il y a sanction, elle devrait tomber après leur combat, respectivement contre Sa Thiès (22 juin) et Liss Ndiago (19 juillet).Par Amadou MBODJI –

La Commission de règlement et discipline du Cng de lutte n’a pas perdu de temps, au lendemain de la polémique née de la Journée Mma d’Abidjan. Avec en vedette les deux lutteurs : Zarco et Ada Fass. L’instance dirigeante reprochant à ces derniers d’avoir signé deux contrats en Mma et en lutte avec frappe.

S’il n’a finalement pas combattu dans la capitale ivoirienne, Zarco a eu un comportement scandaleux, laissant une mauvaise image de notre «sport de chez nous» à l’extérieur. Poussant même la Dic à s’en mêler. Quant à Ada Fass, sa seule faute a été d’avoir combattu en Mma ; ce qui l’expose aussi à une sanction pour violation du règlement. Suffisant donc pour la Commission de discipline de les convoquer. Une audition qui a eu lieu hier et qui pourrait aboutir à des sanctions.

Mais si l’on se fie à la démarche de l’instance dirigeante qui, dans toute décision, tient à protéger les promoteurs, surtout sur le plan financier, Zarco et Ada Fass peuvent pour le moment souffler. Car ne courant pas le risque d’être sanctionnés en pleine préparation de leur combat. L’enfant de Grand-Yoff et le fils de Fass devant respectivement affronter Sa Thiès (22 juin) et Liss Ndiago (19 juillet).

Ama Baldé et Franc, qui étaient dans la même situation, suite à une violente bagarre sur le plateau de la 2Stv, ayant bénéficié de la compréhension du Cng, qui les avaient sanctionnés… après leur duel du 16 février dernier.

Evidemment, la question qu’on est en droit de se poser est de savoir dans quel état d’esprit Zarco va aborder son combat contre Sa Thiès, prévu dans moins d’un mois. Avec tout ce qu’il a vu, entendu et vécu, entre Abidjan et Dakar, il faudra qu’il soit fort mentalement pour secouer le teigneux frère de Balla Gaye. Une équation à plusieurs inconnues.

