Procédant au lancement des Journées portes ouvertes nationales sur le secteur des mines, Birame Soulèye Diop, ministre de l’Energie, du pétrole et des mines, a fait état d’une kyrielle de manquements qui minent le secteur minier sénégalais. Par Justin GOMIS –

Les audits menés dans le secteur des mines sur l’étendue du territoire national ont révélé des impairs qui ont engendré de lourdes pertes financières à notre pays. «L’audit a révélé 843 sites avec 620 titres miniers qui ont été autorisés. Mais nous avons vu 228 sites clandestins et 275 titres inactifs. Les manquements, du point de vue administratif, sont liés au fait que des personnes détiennent des titres expirés mais continuent d’exploiter et ne demandent pas de renouvellement, avec le non-paiement des taxes et redevances, et le non-respect des obligations contractuelles», a relevé Birame Soulèye Diop, lors d’un point presse tenu en prélude au lancement des Journées portes ouvertes nationales. A l’en croire, ces audits ont aussi montré des titres délivrés mais qui n’ont jamais rien payé. «Nous avons à peu près 212 dossiers de titres délivrés sous réserve qui n’ont jamais rien payé», déplore le ministre. D’après lui, «cela produit un impact sur les ressources de l’Etat. Il y a des pertes extrêmement importantes qui sont notées à ce niveau-là, alors que tous doivent contribuer au bien-être».

Par rapport aux dossiers traités en commission, affirme-t-il, «sur 1153 dossiers traités, seuls 94 demandes ont été recevables, soit 8, 95%. Il y a un travail complémentaire qui est fait sur ces dossiers. A la première instruction, nous étions à 8, 2% et, à la fin, nous sommes à 66, 7% sur le taux de recevabilité. On comprend qu’il y a une volonté de se conformer par rapport à la loi». Le ministre Birame Soulèye Diop n’a pas manqué de souligner les préjudices que les entreprises minières portent aux populations et à l’environnement. Et c’est dans ce sens que les journées portes ouvertes seront organisées pour la première fois depuis l’indépendance dans le secteur des mines au Sénégal.

Cette cérémonie, prévue à Thiès, «réunira les régions de Dakar et Thiès. Kaolack va accueillir les régions de Diourbel, Fatick, Kaffrine et Kaolack. Les régions de Sédhiou, Kolda et Ziguinchor se réuniront à Ziguinchor. Kédougou réunira les acteurs de Kédougou et Tambacoun-da. Matam va accueillir ceux de Saint-Louis, Louga et Matam». Ces journées ont pour but «d’accompagner par l’information et aussi donner le courage aux Sénégalais qui ont l’ambition d’investir dans le secteur, les encadrer jusqu’à ce que leurs investissement soient rentables pour eux, leurs probables employés, mais également pour l’Etat du Sénégal».

justin@lequotidien.sn