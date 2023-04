Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a réceptionné jeudi, le deuxième Casa 295, un avion-cargo tactique militaire, acquis par l’Etat pour accompagner la montée en puissance de l’Armée sénégalaise. «L’acquisition de ce nouvel avion de transport permet de renforcer considérablement les capacités de l’Armée de l’air dans ses missions régaliennes», a-t-il dit.

Le ministre des Forces armées a visité l’appareil en compagnie du Général de corps d’armée, chef d’état-major des Armées, du Général de Brigade aérienne, chef d’état-major de l’Armée de l’air, des généraux et représentants d’Airbus, le concessionnaire. Selon M. Kaba, l’acquisition de cet appareil «cadre parfaitement avec la vision politique» du président de la République, Macky Sall, «résolument engagé depuis plusieurs années à soutenir la montée en puissance de notre outil de défense». Pour lui, cet avion répond aux besoins de l’Armée de l’air et de manière générale des Forces de défense sénégalaises. «L’aéronef peut transporter des effectifs substantiels de combattants équipés et peut permettre le parachutage de personnels, de matériels et de vivres. Il peut également mener des missions d’évacuation sanitaire avec une grande capacité d’emport», explique-t-il.

Les qualités techniques de cet avion en font une évolution du Casa 235 acquis il y a une dizaine d’années. «Cet appareil est une évolution du Casa 235, en ce sens qu’il a 3 m de plus en termes de fuselage, des moteurs qui lui donnent 2000 chevaux de plus et des performances identiques mais renforcées par rapport au Casa 235», a renseigné le Capitaine Moussa Wade, pilote-commandant de bord des Casa 295 et 235. Selon lui, «l’avion a des ailes hautes, ce qui lui permet d’atteindre les capitales régionales en toute sécurité. Un avion qui, en décollage comme en atterrissage, a des vitesses assez importantes qui peuvent aller jusqu’à 250 et 300 km/h». Le Capitaine Moussa Wade a rappelé que l’appareil peut transporter jusqu’à 8 tonnes et 70 personnes en toute sécurité.