La convention Apostille, en vigueur au Sénégal, réduit les délais d’authentification à l’étranger des documents administratifs des Sénégalais.

La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Aïssata Tall Sall, a annoncé, vendredi à Dakar, l’entrée en vigueur au Sénégal, dès maintenant, de la convention Apostille, qui réduit les délais d’authentification à l’étranger des documents administratifs établis dans le territoire sénégalais. Cette convention, adoptée le 5 octobre 1961, supprime «l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers entre les parties contractantes», affirme Mme Sall selon l’Aps.

Avec son entrée en vigueur au Sénégal, elle remplace «la procédure de légalisation souvent longue et coûteuse pour les Sénégalais de l’extérieur, par la délivrance d’un timbre du lieu d’origine», a-t-elle assuré lors d’une réunion consacrée à cette nouvelle mesure.

Selon Aïssata Tall Sall, les autorités sénégalaises ont reçu, jeudi 23 mars, «l’approbation des 123 Etats signataires» de la convention Apostille. Son entrée en vigueur «abrège» les délais d’authentification à l’étranger d’un document administratif établi depuis Dakar, a-t-elle dit devant des ambassadeurs accrédités au Sénégal et des membres de son cabinet.

Mme Sall s’est réjouie de la «confiance» et de la «sincérité» des documents fournis par le Sénégal pour accéder à cette facilitation des procédures administratives et consulaires. Elle invite les Sénégalais vivant à l’étranger et les opérateurs économiques, qui «perdaient énormément de temps et d’argent» pour authentifier leurs documents administratifs, à «s’approprier» ce nouvel outil qui apporte plus de «célérité dans le traitement des dossiers».

La Convention de La Haye, appelée aussi convention Apostille, est considérée comme l’un des «traités multilatéraux les plus largement appliqués dans le domaine de l’entraide judiciaire».