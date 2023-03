L’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (Anaq-Sup) poursuit ses missions de certification. Aujourd’hui, c’est au tour de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar de recevoir l’Anaq-Sup qui y a procédé au lancement de l’autoévaluation de 7 écoles doctorales. Il s’agit de l’Ecole doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Ed-Jpeg), de l’Ecole doctorale eau, qualité et usages de l’eau (Edeque), de l’Ecole doctorale sciences de la vie, de la santé et de l’environnement (Ed-Sev), de l’Ecole doctorale mathématiques et informatique (Ed-Mi), de l’Ecole doctorale études de l’homme et de la société (Ed-Ethos), de l’Ecole doctorale physique, chimie, sciences de la terre, de l’univers et de l’ingénieur (Edpcstui), de l’Ecole doctorale arts, cultures et civilisations (Ed-Arciv). Pour Pr Lamine Guèye, Secrétaire exécutif de l’Anaq-Sup, «ce lancement est une étape importante dans le développement de l’assurance qualité au sein de l’Ucad et dans la reconnaissance des diplômes de doctorat en vertu de la nouvelle réglementation en matière de reconnaissance de diplômes de l’enseignement supérieur». Dans son discours, Pr Lamine Guèye «a également souligné les impacts directs de l’accréditation des écoles doctorales relatifs à la reconnaissance des diplômes de doctorat, à l’amélioration continue du fonctionnement des écoles doctorales et enfin leur labélisation en vue de la mobilisation de ressources financières». En écho, le Recteur de l’Ucad a relevé toute «l’importance de cette auto-évaluation». Si son institution forme des diplômés, dit-il, «il est important que ceux-ci puissent être reconnus par la société pour leur expertise». L’autre raison qui pousse à aller vers cette accréditation, c’est que les universités sont en compétition et l’accréditation est un outil de distinction important et d’amélioration de la qualité. «L’ac­cré­ditation va nous donner plus de visibilité et par ricochet plus d’étudiants et de bons professeurs. C’est un cercle vertueux qu’il faut préserver.»