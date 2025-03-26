Le comité de pilotage devant élaborer un projet de loi sur l’autonomisation financière des femmes a été installé hier. Il devra identifier les freins qui empêchent les femmes d’être autonomes financièrement. D’ores et déjà, l’accès au foncier a été pointé du doigt. Par Malick GAYE –

Etablir un cadre juridique et stratégique pour mieux structurer et coordonner les actions en faveur de l’autonomisation des femmes et des filles. C’est l’un des objectifs que vise la loi d’orientation sur l’autonomisation économique des femmes. Hier, le comité de pilotage chargé de présenter ce projet de loi a été installé.

Lors de la cérémonie officielle, le directeur de Cabinet de la ministre de la Famille et des solidarités, Abdou Karim Diouf, a souligné que «les femmes représentent 49, 4 % de la population sénégalaise et 39% de la population active. Cependant, elles ne détiennent que 13, 8% des terres, tandis que la majorité des entreprises dirigées par des femmes évoluent dans le secteur informel». Ainsi, fort de ce constat, Abdou Karim Diouf a expliqué que cette loi d’orientation s’inscrit dans la continuité des acquis de la Semaine nationale de la femme, qui a permis d’établir un diagnostic détaillé de la situation des femmes à travers le pays.

Si pour l’heure, aucune piste n’a été dégagée, les discussions lors de la cérémonie officielle ont porté sur la nécessité de faciliter l’accès au foncier aux femmes. A cet effet, Abdou Karim Diouf a expliqué que le ministère de la Femme va essayer de compléter la cartographie des associations de femmes pour recueillir leurs aspirations. L’objectif est de les écouter afin de lever les freins qui les empêchent de se développer sur le plan économique.

Pour Abou Fassi, directeur pays d’Enabel, «l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes sont des axes prioritaires de la Coopération belge, y compris au Sénégal». Il a insisté sur l’impact global de cette autonomisation : «Ce n’est pas seulement une question de femmes, mais un enjeu pour toute la société. Les données le prouvent : lorsqu’une femme accède à des opportunités économiques, c’est toute une famille et une communauté qui en bénéficient.»

mgaye@lequotidien.sn