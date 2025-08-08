Des organisations de femmes réunies autour de la structure Agra ont procédé hier au lancement officiel de leur projet axé sur les femmes, Value4Her. L’objectif est de préparer l’avenir alimentaire du pays. Le thème est : «Alimenter l’avenir alimentaire du Sénégal grâce aux entreprises agroalimentaires dirigées par des femmes.» Selon Mme Jessie Morena, chargée de la communication de l’Agra, «cette rencontre vise à renforcer les efforts d’autonomisation des femmes agripreneures dans tout le pays. Au Sénégal, les femmes représentent près de 70% de la main-d’œuvre agricole rurale et contribuent à environ 80% de l’approvisionnement alimentaire national, tout en jouant un rôle dominant dans les activités non agricoles, avec 98% des travailleurs de la transformation alimentaire dans la zone horticole des Niayes».

Lors des échanges, elle a fait savoir que ce programme permettra aux femmes d’accéder aux financements, mais aussi au marché dans le domaine de l’agro-alimentaire en Afrique. «La plateforme que nous avons mise en place leur permettra de savoir comment se connecter aux bons acteurs ou financiers, mais également aux bons prestataires de services», note-t-elle.

Sur un autre registre, Mme Jessie Morena renseigne que «les femmes opèrent souvent dans des segments vulnérables de la chaîne de valeur et font face à des défis importants, notamment un accès limité au financement bancaire, avec seulement 3, 5% des femmes entrepreneures bénéficiant de ces ressources. Value4Her vise à catalyser les partenariats et à mettre en avant les réussites, en plaçant les femmes leaders de l’agro-industrie au Sénégal à la pointe des solutions pour la sécurité alimentaire et la relance économique».

Selon la chargée de la communication de l’Agra, le lancement intervient à un moment crucial, alors que le Sénégal se prépare à accueillir la plus grande réunion agricole d’Afrique. «Le Forum des systèmes alimentaires africains (Afsf), du 31 août au 5 septembre 2025, vise à élargir le réseau Value4Her pour les femmes, en particulier les jeunes femmes, dans le secteur de l’agro-industrie au Sénégal. Le forum offrira également aux femmes sénégalaises l’occasion de mettre en avant des initiatives-clés auprès des investisseurs, des décideurs politiques et des marchés potentiels. L’événement de lancement devrait rassembler un large éventail de parties prenantes, y compris des fondatrices d’entreprises agricoles et de coopératives, des responsables de ministères de l’Agriculture, ainsi que des représentants de banques commerciales, d’institutions de microfinance, des investisseurs d’impact et partenaires de développement qui sont essentiels dans la formation économique.»

