Les autorités autrichiennes ont décidé de ne pas raser la bâtisse, ni d’en faire un lieu de mémoire, afin d’éviter que l’endroit où est né Adolf Hitler, le 20 avril 1889, et où il a vécu ses premières années, ne devienne un lieu de pèlerinage néonazi.

Ne pas en faire un lieu de pèlerinage néonazi. Voilà ce que voulait absolument éviter les autorités autrichiennes au moment de sceller le sort de la maison où Adolf Hitler est né et a vécu ses premières années. Dès 2016, la commission d’experts nommée par le gouvernement avait ainsi assuré que l’objectif était de «briser durablement le culte qui lui est voué par les milieux extrémistes». Pour autant, les historiens ont refusé que le bâtiment soit démoli, l’Autriche devant «se confronter à son passé».

Et après plusieurs années à essuyer les critiques, le gouvernement, qui a mené une longue bataille judiciaire pour s’assurer la propriété de cette maison, a finalement tranché pour la réhabilitation de la demeure en… un Commissariat de police.

«Un bâtiment au lourd passé»

Le ministère de l’Intérieur a, en effet, indiqué dans un récent communiqué qu’«après la rénovation architecturale, un Commissariat de police et un centre de formation des agents aux droits humains seront installés dans ce bâtiment au lourd passé».

Pour cela, la bâtisse de 800 m², située dans le centre de Braunau am Inn, à la frontière allemande, va notamment être rehaussée par une nouvelle toiture et subir un agrandissement.

Le début des travaux est prévu pour le 2 octobre et leur coût estimé à 20 millions d’euros financés par l’Etat (contre cinq initialement). Les nouveaux occupants devraient emménager en 2026.

Une nouvelle controverse

Ce choix ne remporte toutefois pas l’unanimité. Et pour cause, Gunter Schwaiger, le réalisateur d’un documentaire sur Hitler, a appelé les autorités à renoncer à cette reconversion en poste de police, car cela reviendrait à «réaliser le vœu de Hitler lui-même» en faveur d’un usage administratif des locaux, tel que formulé dans un article de journal local publié en mai 1939.