Mise en place en 2013, la Politique nationale de santé communautaire souffre de lourdes limites structurelles et financières. Pour sortir plus de 48 000 agents de la précarité et pérenniser le système, le ministère de la Santé engage une réforme d’un coût global de 37, 8 milliards de F Cfa sur cinq ans.

Par Justin GOMIS – La Politique nationale de santé communautaire, mise en place en 2013, montre aujourd’hui de sérieuses limites. La révélation a été faite hier par Dr Khalidou Ba, médecin spécialiste en santé publique, lors d’une journée d’orientation destinée à l’Association des journalistes en santé, population et développement. La rencontre portait sur le thème : «Réforme de la politique nationale de la santé communautaire.» Selon le spécialiste, les acteurs communautaires -dont le nombre est estimé à 48 348 dans tout le pays- évoluent dans une grande précarité. «Les acteurs communautaires n’ont aucun statut. Ils n’ont pas de plan de carrière, pas de rémunération régulière, ni de protection sociale», a-t-il déploré.

Autre écueil majeur soulevé : la fragilité du financement et la forte dépendance du système vis-à-vis de l’aide extérieure. «Notre santé communautaire est financée par les partenaires techniques et financiers. Il n’y a pas de ligne budgétaire dédiée au niveau national», a précisé le Dr Ba. Cette pluralité d’intervenants nuit à la coordination des efforts sur le terrain. «Chaque partenaire arrive avec ses propres projets sans véritable articulation.

Les acteurs travaillent pour le système, mais le lien avec les postes et centres de santé reste très faible. De plus, malgré le travail colossal abattu par les relais sur le terrain, leurs activités ne sont pas correctement intégrées dans les données sanitaires nationales», a-t-il fait remarquer.

A ces contraintes s’ajoutent les fréquentes ruptures de stock de médicaments essentiels dans les zones reculées, l’invisibilité des données et un déficit de suivi de proximité.

Un investissement de 37, 8 milliards de F Cfa sur 5 ans

L’objectif de la réforme engagée par le ministère de la Santé est de renforcer durablement le secteur pour garantir un accès équitable des populations à des soins de qualité, intégrés et résilients. «Nous voulons véritablement professionnaliser les acteurs communautaires», a affirmé Dr Khalidou Ba.

Cette professionnalisation passera par le renforcement des compétences et l’octroi d’une formation certifiante sanctionnée par un diplôme, ouvrant droit à une rémunération fixe, un plan de carrière et une couverture sociale. Pour y parvenir, le ministère entend réviser le cadre réglementaire et juridique afin de clarifier le statut, le rôle et la redevabilité de chaque agent.

Le déploiement de cette réforme se fera progressivement, en débutant par des régions pilotes avant une généralisation à l’échelle nationale. Son budget prévisionnel s’élève à 37, 8 milliards de F Cfa sur cinq ans, soit environ 7, 5 milliards par an. C’est dans ce cadre que les professionnels de la presse ont été invités à s’imprégner des enjeux de la réforme afin de mieux informer et sensibiliser les populations. Des recommandations formulées à l’intention des autorités sanitaires ont sanctionné la rencontre.

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