Goodwill Africa a lancé ses activités à Dakar. Le groupe Goodwill Private Aviation ouvre sa première filiale africaine qui propose vols privés, transport sportif et évacuations sanitaires. Le Sénégal servira de base régionale.

Par Malick GAYE – Le groupe Goodwill Private Aviation a officiellement lancé, lundi 9 novembre à Dakar, sa filiale africaine Goodwill Africa. La cérémonie a réuni des représentants institutionnels, diplomatiques, économiques et sportifs, ainsi que des partenaires du secteur. Entreprise d’origine française, spécialisée depuis 26 ans dans l’affrètement aérien sur mesure (jets privés, hélicoptères, avions commerciaux), le groupe s’implante pour la première fois sur le continent. «Pour la première fois de notre histoire, Goodwill s’implante en Afrique», a déclaré son fondateur et Pdg, Samuel Bucciacchio.

L’offre de Goodwill Africa repose sur trois segments. L’aviation privée et Vip s’adresse aux dirigeants, personnalités, délégations officielles et institutions. Le transport sportif concerne l’affrètement d’avions pour les équipes nationales, les clubs, les fédérations et les sportifs professionnels. L’évacuation sanitaire et le transport médicalisé couvrent les vols médicaux et les opérations de rapatriement sanitaire. Ces services visent des besoins qui exigent réactivité, disponibilité et solutions adaptées à chaque client. Directrice générale adjointe de Goodwill Africa, la Sénégalaise Eliane Sène a présenté le Sénégal comme un «point d’ancrage naturel» pour l’expansion du groupe. Celui-ci souhaite proposer une aviation d’affaires adaptée aux besoins des institutions et des entreprises africaines.

Le président du Conseil d’administration, Pape Sène, a précisé le périmètre du projet. Goodwill Africa entend intervenir dans l’ensemble des pays stables d’Afrique de l’Ouest. «L’objectif est de présenter officiellement l’implantation au Sénégal de notre expertise et de notre vision du développement de l’aviation d’affaires en Afrique», a-t-il expliqué. Dakar doit servir de base à une présence progressive dans la région. Goodwill Africa cible en priorité les institutions, les entreprises et les délégations. Le lancement ouvre la phase opérationnelle de cette expansion, qui répond à une demande de mobilité aérienne spécialisée de plus en plus diversifiée en Afrique de l’Ouest et au-delà.

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