Responsable de la Communication du Diocèse de Dakar, Abbé Théodore Mendy retrace le processus d’élection du Pape et décline les défis auxquels Léon XIV, nouveau Souverain pontife, doit relever.

«L’Américain Robert Francis Prevost est le successeur du Pape François, décédé le 21 avril 2025. Après 4 tours, les 133 cardinaux-électeurs ont porté leur choix sur le Cardinal de Washington, qui devient ainsi le Pape Léon XIV. Un choix fortement apprécié et salué au Sénégal. Des portes fermées aux portes ouvertes. De la fumée noire à la fumée blanche. Le mercredi 7 mai 2025, en conformité avec une belle tradition ecclésiale, les voûtes de la Chapelle Sixtine se sont refermées derrière les 133 cardinaux, qui avaient pour mission de choisir le successeur de François.

A l’instar de toute l’Eglise, en communion avec les hommes et femmes de bonne volonté, avec des croyants de tous bords, nous avons accueilli avec une joie immense, l’élection du Pape Léon XIV sur le trône de Saint Pierre. Avant le Conclave et la mise sous clef des portes, une messe avait été célébrée à la Basilique Saint Pierre, implorant de l’Esprit Saint, la lumière et la force pour le meilleur du discernement et du choix à opérer. L’heure devenait grave, parce que sacrée et sacrée, parce que grave. Chaque Cardinal, vêtu du rouge de son appartenance, symbole de sa fidélité à l’Eglise jusqu’à la mort, était ainsi devant Dieu, devant sa conscience et devant l’histoire.

Quand il s’agit de voter utile, juste et essentiel, on n’a pas besoin de bavardage inutile et de tapage médiatique à outrance. Dans des moments pareils, on conjugue avec la force du silence et la puissance de la prière.

On s’ouvre aux intuitions de l’Esprit Saint, qui touche les cœurs, façonne les intelligences et dicte l’attitude et le geste à adopter. Ainsi, avec sa grâce, lui qui fait notre communion, les portes fermées hier se sont ouvertes aujourd’hui (hier), la fumée noire est devenue une fumée blanche.

Tout un monde de symboles. Ainsi, de la loge de la Basilique Saint Pierre, le Habemus Papam est venu annoncer, au son de l’Alléluia de la joie, du Gloria de l’espérance, du Credo de la lumière et des cloches du Sanctus, l’élection du nouveau Souverain pontife.

Il nous vient du pays de l’Oncle Sam, plus précisément de Chicago. Assurément, personne ne peut arrêter l’Esprit Saint. Il est sur tous les coups et il sait déjouer les pronostics.

Robert Francis Prevost est entré Cardinal au Conclave, il en est sorti Pape. Dieu est puissant en amour et en surprises. Que son Nom soit béni, à tout jamais.

Que souhaiter alors au nouveau Souverain pontife, à l’Evêque de Rome, au Vicaire du Christ et au Successeur de Saint Pierre, lui qui hérite d’une Eglise à la croisée des chemins et confrontée à de multiples défis.

Nous implorons sur lui, la belle prière de Salomon, donne Seigneur, au Pape Léon XIV, la sagesse pour gouverner ton peuple. Très Saint Père, que Dieu bénisse votre magistère.

Que Saint Augustin, le fils de Monique, prie et intercède pour votre mission à la tête de la Sainte Eglise. Respect pour vous. Nous confions son Magistère à la Bonté et à la Miséricorde de Dieu. Qu’Il lui donne la grâce de la sagesse et du discernement pour qu’il puisse mener à bien la barque de l’Eglise, dans un monde complexe et devenu celui de tous les possibles.

Il hérite d’une Eglise qui se doit de faire face à de multiples défis. Dès sa première prise de parole, ce Pape, venu du pays de l’Oncle Sam, a invité la Communauté chrétienne à se recentrer davantage sur Jésus-Christ et à être dans le monde de notre temps, un lieu de vie, d’espérance, de foi, de paix, de communion, de fraternité, d’unité, de tolérance.

Nous rendons grâce au Dieu de toutes grâces et nous continuons à Lui confier la vie de son serviteur. Qu’Il lui montre chaque jour la voie à suivre, et qu’Il lui donne la force de l’emprunter.»