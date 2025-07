Par Khady SONKO –

L’Académie de Ziguinchor a enregistré pour le Baccalauréat 2025, qui démarre ce matin sur l’étendue du territoire national, un total de 10 806 candidats dont 6262 filles (57, 95%) et 4544 garçons (42, 05%), selon l’inspecteur d’Académie (Ia) de Ziguinchor, Papa Gorgui Ndiaye. Pour ce premier diplôme universitaire, les candidats littéraires représentent 9799, soit 90,68%, alors que les séries scientifiques font 1007, soit 9,32%.

Les candidats du public sont au nombre de 6194, soit 57, 32%, et ceux du privé 2809, soit 25,99%. Les candidats individuels eux représentent 1803, soit 16, 68%.

Tous ces candidats vont composer dans 32 centres et 38 jurys dont un jury secondaire au lycée Koudioubé. Ledit centre est rattaché au jury principal de Diouloulou, dans le département de Bignona. Dans un contexte marqué par la saison des pluies, l’inspecteur Papa Gorgui Ndiaye a précisé que les autorités ont mis l’accent sur la préparation matérielle : étanchéité des salles, la disponibilité du mobilier, la logistique fonctionnelle. «Toutes les dispositions ont été arrêtées en collaboration avec le Gouverneur et les Forces de défense et de sécurité, pour garantir l’acheminement et la confidentialité des épreuves, ainsi que la protection des centres», indiqué M. Ndiaye.

