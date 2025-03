Badara Gadiaga. Les médias sénégalais ne devraient jamais oublier ce nom. Voilà quelqu’un dont le coup de pied dans la fourmilière de l’hypocrisie médiatique sénégalaise a cassé le glacis de l’entre-soi et de la peur. Il a permis à chacun de comprendre que les flèches que l’on lançait contre Macky Sall et ses partisans étaient nobles, et à la limite, bénies. Mais les coups, aujourd’hui balancés contre Sonko et son pouvoir, se révèlent fourbes et antipatriotiques. Des bûchers seraient même déjà dressés, et des appels à la lapidation du chroniqueur et de tous ses soutiens déjà lancés. Une très bonne occasion d’afficher à la face du monde les lâchetés sénégalaises.

Par Sucré-Salé